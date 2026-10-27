La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭maj7He tornat a es punt de partida FAm7sense passar casella de sortida. DOmSa vida al meu volSI♭6tant gira i gira. LA♭maj7Eh! He intentat borrar-te de sa llista, FAm7però veure fotos teves me despista. DOmSa vida amb tu ronSI♭6dant, capgira, gira.
LA♭maj7Ara no diguis que tenim temps enFAm7cara, es dos sabem que és aigua pasDOmsada. Però quan se m'acosta, SI♭6recordar me costa.
És un error des sisLA♭maj7tema, m'agrada i me desesFAm9pera. Sé que ara no DOmtoca, però si me toca. SI♭6Nah! És un error des sisLA♭maj7tema, serà sa meva conFAm9demna. DOmMe tortura i me cura SI♭6com si fos acupuntura.
Passen es LA♭maj7segles, mateixes regles. Mai sé de FAm9tu, però quan mos trobam és sempre DOmuna cosa perillosa, SI♭6tu me fas posar tramposa. LA♭maj7Des de que érem beFAm9bitos mos donàvem beDOmsitos. I llevar-te un mal SI♭6vici pot ser tan difícil.
LA♭maj7Ara no diguis que tenim temps enFAm7cara, es dos sabem que és aigua pasDOmsada. Però quan se m'acosta, SI♭6recordar me costa.
És un error des sisLA♭maj7tema, m'agrada i me desesFAm9pera. Sé que ara no DOmtoca, però si me toca. SI♭6Nah! És un error des sisLA♭maj7tema, serà sa meva conFAm9demna. DOmMe tortura i me cura SI♭6com si fos acupuntura.
LA♭maj7Gira i gira, me FAm7basta si me mira. Me DOmcura i me tortura, és SI♭6com acupuntura. LA♭maj7Gira i gira, me FAm7basta si me mira. Me DOmcura i me tortura, és SI♭6com acupuntura.