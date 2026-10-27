Acupuntura (Acords)

He tornat a es punt de partida

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭maj7He tornat a es punt de partida
FAm7sense passar casella de sortida.
DOmSa vida al meu volSI♭6tant gira i gira.
LA♭maj7Eh! He intentat borrar-te de sa llista,
FAm7però veure fotos teves me despista.
DOmSa vida amb tu ronSI♭6dant, capgira, gira.

LA♭maj7Ara no diguis que tenim temps enFAm7cara,
es dos sabem que és aigua pasDOmsada.
Però quan se m'acosta, SI♭6recordar me costa.

És un error des sisLA♭maj7tema, m'agrada i me desesFAm9pera.
Sé que ara no DOmtoca, però si me toca. SI♭6Nah!
És un error des sisLA♭maj7tema, serà sa meva conFAm9demna.
DOmMe tortura i me cura SI♭6com si fos acupuntura.

Passen es LA♭maj7segles, mateixes regles.
Mai sé de FAm9tu, però quan mos trobam és sempre
DOmuna cosa perillosa, SI♭6tu me fas posar tramposa.
LA♭maj7Des de que érem beFAm9bitos mos donàvem beDOmsitos.
I llevar-te un mal SI♭6vici pot ser tan difícil.

LA♭maj7Ara no diguis que tenim temps enFAm7cara,
es dos sabem que és aigua pasDOmsada.
Però quan se m'acosta, SI♭6recordar me costa.

És un error des sisLA♭maj7tema, m'agrada i me desesFAm9pera.
Sé que ara no DOmtoca, però si me toca. SI♭6Nah!
És un error des sisLA♭maj7tema, serà sa meva conFAm9demna.
DOmMe tortura i me cura SI♭6com si fos acupuntura.

LA♭maj7Gira i gira, me FAm7basta si me mira.
Me DOmcura i me tortura, és SI♭6com acupuntura.
LA♭maj7Gira i gira, me FAm7basta si me mira.
Me DOmcura i me tortura, és SI♭6com acupuntura.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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