Adéu amic (Acords)

És de dia, encara plou, he cregut ser lluny d'aquí

Acords Acords
Gossos
gossos metamorfosi
gossos metamorfosi
MI7És de dia, enMIcara plou, SI7he cregut ser LAlluny d'aquí;
MI7les petjades de MIla por SI7no ho van aLAconseguir.

MI7

MI7Adéu, amic. Oh! Vine, amic, me'n vaig a fer un viatge molt llarg.
MI7Adéu, amic. Oh! Vine, amic, encara em pots atrapar.

MI7Faig camí a les muralles del pensament humà.
MI7Porto a sobre el que em fa falta per començar a parlar.

DOI ara reSI7cordo, de veMIgaDO7des, un SI7somni molt esMI7trany.
DONo m'interesSI7sen les rondalles MIon DO7només SI7tu hi surts guaMI7nyant.
DOEn diuen esSI7perança MIa DO7un joc SI7molt asfixiMI7ant.

DOI ara reSI7cordo, de veMIgaDO7des, un esSI7tat artifiMI7cial,
DOon la gent SI7acomoMIdaDO7da ens SI7fan de goMI7vernants.

MIAdéu, amic. Oh! Vine, amic, me'n SI7vaig a fer un viatLAge molt llarg.
MIAdéu, amic. Oh! Vine, amic, SI7encara em pots LAatrapar.

DO DO# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI

MI7Faig camí a les muralles del pensament humà.
MI7Porto a sobre el que em fa falta per començar a parlar.

DOI ara reSI7cordo, de veMIgaDO7des, un esSI7tat artifiMI7cial,
DOon la gent SI7acomoMIdaDO7da ens SI7fan de goMI7vernants.

MIAdéu, amic. Oh! Vine, amic, me'n SI7vaig a fer un viatLAge molt llarg.
MIAdéu, amic. Oh! Vine, amic, SI7encara em pots LAatrapar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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