La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭LA♭MI♭SI♭ x4
De MI♭tant en tant LA♭torno a ser jo, SOLmsomric i dic que vinc LA♭d'enlloc, MI♭i pensaments a cau d'oLA♭rella m'aixequen d'un capSI♭vespre llarg i fosc.
De MI♭tant en tant, recuLA♭llo estels i SOLmme'ls guardo per la LA♭lluna, i amb MI♭un got de vi i un reLA♭llotge trencat soSI♭breviuré.
LA♭Adéu, fins aMI♭viat! FugiSOLmrem a aixoplugar-nos de misèries d'un món LA♭que no hem triat. Adéu, fins aMI♭viat! ConstruiSOLmrem una cabana enmig de la gran ciutat. LA♭Adéu, fins aMI♭viat! FugiSOLmrem a aixoplugar-nos de misèries d'un món LA♭que no hem triat. Adéu, fins aMI♭viat! ConstruiSOLmrem una cabana enmig de la gran ciutat.
MI♭LA♭MI♭SI♭ x2
De MI♭tant en tant, a conLA♭tracorrent naSOLmvego per la LA♭vida, i soMI♭mio amb destresa LA♭sentir tan sols un maSI♭leït bri de seny.
De MI♭tant en tant, LA♭perseguint la sort, SOLmem trobo quan no em LA♭busco, MI♭i els dos fent l'animal, LA♭la nit sempre es fa més llarSI♭ga de lo normal.
LA♭Adéu, fins aMI♭viat! FugiSOLmrem a aixoplugar-nos de misèries d'un món LA♭que no hem triat. Adéu, fins aMI♭viat! ConstruiSOLmrem una cabana enmig de la gran ciutat. LA♭Adéu, fins aMI♭viat! FugiSOLmrem a aixoplugar-nos de misèries d'un món LA♭que no hem triat. Adéu, fins aMI♭viat! ConstruiSOLmrem una cabana enmig de la gran ciutat.
SI♭I quan torni a comenLA♭çar, tornaré a sentir que MI♭tot té un nou sentit, SI♭i seguirem més enLA♭llà, perseguint els horitMI♭zons d'un nou camí. SI♭I quan torni a comenLA♭çar… Nai no nino MI♭nainonà!