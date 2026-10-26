Adéu, fins aviat (Acords)

De tant en tant torno a ser jo

Acords Acords
Doctor Prats

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭ LA♭ MI♭ SI♭ x4

De MI♭tant en tant LA♭torno a ser jo,
SOLmsomric i dic que vinc LA♭d'enlloc,
MI♭i pensaments a cau d'oLA♭rella
m'aixequen d'un capSI♭vespre llarg i fosc.

De MI♭tant en tant, recuLA♭llo estels
i SOLmme'ls guardo per la LA♭lluna,
i amb MI♭un got de vi i un reLA♭llotge trencat
soSI♭breviuré.

LA♭Adéu, fins aMI♭viat!
FugiSOLmrem a aixoplugar-nos de misèries d'un món
LA♭que no hem triat. Adéu, fins aMI♭viat!
ConstruiSOLmrem una cabana enmig de la gran ciutat.
LA♭Adéu, fins aMI♭viat!
FugiSOLmrem a aixoplugar-nos de misèries d'un món
LA♭que no hem triat. Adéu, fins aMI♭viat!
ConstruiSOLmrem una cabana enmig de la gran ciutat.

MI♭ LA♭ MI♭ SI♭ x2

De MI♭tant en tant, a conLA♭tracorrent
naSOLmvego per la LA♭vida,
i soMI♭mio amb destresa LA♭sentir tan sols
un maSI♭leït bri de seny.

De MI♭tant en tant, LA♭perseguint la sort,
SOLmem trobo quan no em LA♭busco,
MI♭i els dos fent l'animal, LA♭la nit
sempre es fa més llarSI♭ga de lo normal.

LA♭Adéu, fins aMI♭viat!
FugiSOLmrem a aixoplugar-nos de misèries d'un món
LA♭que no hem triat. Adéu, fins aMI♭viat!
ConstruiSOLmrem una cabana enmig de la gran ciutat.
LA♭Adéu, fins aMI♭viat!
FugiSOLmrem a aixoplugar-nos de misèries d'un món
LA♭que no hem triat. Adéu, fins aMI♭viat!
ConstruiSOLmrem una cabana enmig de la gran ciutat.

SI♭I quan torni a comenLA♭çar,
tornaré a sentir que MI♭tot té un nou sentit,
SI♭i seguirem més enLA♭llà,
perseguint els horitMI♭zons d'un nou camí.
SI♭I quan torni a comenLA♭çar…
Nai no nino MI♭nainonà!

MI♭ LA♭ MI♭ SI♭ x4
MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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