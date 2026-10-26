FAQue res no tinc per a dir LAmque no m’ho diguis tu REi així tot el que et dic LAtens sabut. FAI abans de descobrir LAml’inútil del meu cant, REme’n vaig fins un altre any, LAbona sort.
DOJo SOLem distrauré seguint el rastre a uns acords, DOno MIfos que se’m perdés una cançó, MImi no LAcoDOnec SOLun camí millor SI7que MIm’acostés a tu. DOCaSOLvalls de núvols blancs DOi MIllàgrimes d’estels, MImmil LAlliDOris SOLnavegant SI7com MIvaixells. DOI SOLés clar que amb el que escric DOt’ho MIhauràs de fer tot sol, MImi et LAqueDOda SOLtant per dir, SI7boMIna sort. DOJo, SOLamb el vostre permís, seguiré el rastre a uns acords DOque MIjugant s’han donat a un cos bonic MImi no conec un LAmillor DOcamí SOLque em pugui acostar fins a tu. SI7Que MIres no tinc per a dir DOque SOLno m’ho diguis tu DOi MIaixí tot el que et dic MImtens LAsaDObut. SOL