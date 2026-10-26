Adéu-siau (Acords)

Que res no tinc per a dir

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach testimo
lluis llach testimo
FAQue res no tinc per a dir
LAmque no m’ho diguis tu
REi així tot el que et dic
LAtens sabut.
FAI abans de descobrir
LAml’inútil del meu cant,
REme’n vaig fins un altre any,
LAbona sort.

DOJo SOLem distrauré seguint el rastre a uns acords,
DOno MIfos que se’m perdés una cançó,
MImi no LAcoDOnec SOLun camí millor
SI7que MIm’acostés a tu.
DOCaSOLvalls de núvols blancs
DOi MIllàgrimes d’estels,
MImmil LAlliDOris SOLnavegant
SI7com MIvaixells.
DOI SOLés clar que amb el que escric
DOt’ho MIhauràs de fer tot sol,
MImi et LAqueDOda SOLtant per dir,
SI7boMIna sort.
DOJo, SOLamb el vostre permís, seguiré el rastre a uns acords
DOque MIjugant s’han donat a un cos bonic
MImi no conec un LAmillor DOcamí SOLque em pugui acostar fins a tu.
SI7Que MIres no tinc per a dir
DOque SOLno m’ho diguis tu
DOi MIaixí tot el que et dic
MImtens LAsaDObut. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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