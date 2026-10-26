Aeròbic (Acords)

Des del Vallès fins a Hawaii

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats f5
doctor prats f5
DODes del Vallès fins FAa Hawaii LA#
DOestem living la FAvida loca, LA#
fem que no s’acabi REmmai. LA#

Com una sessió d’aeròFAbic,
vull donar-ho tot amb el LA#meu body,
vull córrer com el SoFAnic.
Estic DOamb tu REmi això és tot el que LA#tinc.
Refresca la pantalla, apreta DOl’F5.

I és que you’re mistah bomFAbastic,
really fantastic, LA#
el teu amor és tan plaFAtònic,
tan, tan roDOmànREmtic,
really magneLA#tic,
les coses van amunt i a vegades avall… LA#

DODes del Vallès fins a FAHawaii
estem living LA#la vida loca,
fem que no s’acabi mai. REm LA#
FAEstem living, LA#estem ready,
des del Vallès fins a REmHawaii LA#
FAja esLA#tem aquí.

I teníDOem tan clar FA
que això no DOanava FA
LA#d’arribar els primers.
Tan DOclar FA
que si ens coDOlem pels marges, FA
moDOla més. FA
Tan REmclar que valdrà la pena LA#
si mirem enreDOre i somriem. FA

Tan clar com les LA#nits d’estiu,
tan clar quan estic al teu REmcostat.
(Oh! Yeah! Fem-ho ja!) LA#
I FAja que ho fem, fem-ho LA#de veritat.

SOLmEi! Puja, puja, que ja LA#queda poc.
Tira, tira, anem a donar-REmho tot.
Corre, corre, que tot el que LAmhem passat
ja ha passat, i ara queda el SOLmmillor.
Ei! Puja, puja, que ja queLA#da poc.
Tira, tira, anem a doREmnar-ho tot.
I és que, quan hi som DOtots,
tot ens surt miDOllor.

Des del Vallès fins a HaFAwaii LA#
estem living, LA#estem ready,
ja esREmtem aquí.
La sort és a les teves LA#mans,
la sort és haver-nos troFAbat.
Estem living LA#la vida loca,
fem que REmno s’acabi LA#mai.

FA→LA#Estem living, estem reDOady,
ja esREmtem aquí. LA# DO

FA→LA#Estem living, estem reDOady,
ja esREmtem aquí. LA# DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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