DODes del Vallès fins FAa Hawaii LA# DOestem living la FAvida loca, LA# fem que no s’acabi REmmai. LA#
Com una sessió d’aeròFAbic, vull donar-ho tot amb el LA#meu body, vull córrer com el SoFAnic. Estic DOamb tu REmi això és tot el que LA#tinc. Refresca la pantalla, apreta DOl’F5.
I és que you’re mistah bomFAbastic, really fantastic, LA# el teu amor és tan plaFAtònic, tan, tan roDOmànREmtic, really magneLA#tic, les coses van amunt i a vegades avall… LA#
DODes del Vallès fins a FAHawaii estem living LA#la vida loca, fem que no s’acabi mai. REmLA# FAEstem living, LA#estem ready, des del Vallès fins a REmHawaii LA# FAja esLA#tem aquí.
I teníDOem tan clar FA que això no DOanava FA LA#d’arribar els primers. Tan DOclar FA que si ens coDOlem pels marges, FA moDOla més. FA Tan REmclar que valdrà la pena LA# si mirem enreDOre i somriem. FA
Tan clar com les LA#nits d’estiu, tan clar quan estic al teu REmcostat. (Oh! Yeah! Fem-ho ja!) LA# I FAja que ho fem, fem-ho LA#de veritat.
SOLmEi! Puja, puja, que ja LA#queda poc. Tira, tira, anem a donar-REmho tot. Corre, corre, que tot el que LAmhem passat ja ha passat, i ara queda el SOLmmillor. Ei! Puja, puja, que ja queLA#da poc. Tira, tira, anem a doREmnar-ho tot. I és que, quan hi som DOtots, tot ens surt miDOllor.
Des del Vallès fins a HaFAwaii LA# estem living, LA#estem ready, ja esREmtem aquí. La sort és a les teves LA#mans, la sort és haver-nos troFAbat. Estem living LA#la vida loca, fem que REmno s’acabi LA#mai.
FA→LA#Estem living, estem reDOady, ja esREmtem aquí. LA#DO
FA→LA#Estem living, estem reDOady, ja esREmtem aquí. LA#DO