DOEi! Ja és aquí, rere la persiana ja hi ha LAmllum. DOObre els ulls, espolsa’t la mandra del daSOLmunt. LAmTant me REfa SOLsi ara soFAmies: aiLAmxeca’t REja! FA
DOSí, ja ho sé, ahir a la nit no et vas portar molt LAmbé. DOSent l’olor, a sobre de la taula hi ha caSOLfè. I LAmtant me REfa SOLsi ara m’oFAdies: aiLAmxeca’t REja!
FAOh! Surt del SOLllit, llangarFAdaix! LAm→No vull MIm→fer res FAmés DOque estar al teu cosRE→MItat i noFAmés camiSOLnar carrer aFAvall. LAm→No ho veig MIm→compliFAcat, DOtu agafa’m la REmà. FA
DOEi! Ja ets aquí, ja torno a tenir-te daLAmmunt. DOCom pot ser que m’agradi tant el teu perSOLfum? I creu-me, LAmtant me REfa SOLsi ara m’oFAdies: aiLAmxeca’t REja!
FAOh! Surt del SOLllit, llangarFAdaix! LAm→No vull MIm→fer res FAmés DOque estar al teu cosRE→MItat i noFAmés camiSOLnar carrer aFAvall. LAm→No ho veig MIm→compliFAcat, DOtu agafa’m la REmà. FAOh! Surt del SOLllit, llangarFAdaix! LAm→No vull MIm→fer res FAmés DOque estar al teu cosRE→MItat i noFAmés camiSOLnar carrer aFAvall. LAm→No ho veig MIm→compliFAcat, DOtu agafa’m la REmà.