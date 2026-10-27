Agafa'm la mà (Acords)

Ei! Ja és aquí, rere

Acords Acords
Quart Primera
quart primera neurones a la punta d un iceberg
quart primera neurones a la punta d un iceberg
DOEi! Ja és aquí, rere
la persiana ja hi ha LAmllum.
DOObre els ulls,
espolsa’t la mandra del daSOLmunt.
LAmTant me REfa SOLsi ara soFAmies:
aiLAmxeca’t REja! FA

DOSí, ja ho sé, ahir a la nit
no et vas portar molt LAmbé.
DOSent l’olor,
a sobre de la taula hi ha caSOLfè.
I LAmtant me REfa SOLsi ara m’oFAdies:
aiLAmxeca’t REja!

FAOh! Surt del SOLllit, llangarFAdaix!
LAm→No vull MIm→fer res FAmés DOque estar al teu cosRE→MItat
i noFAmés camiSOLnar carrer aFAvall.
LAm→No ho veig MIm→compliFAcat, DOtu agafa’m la REmà. FA

DOEi! Ja ets aquí,
ja torno a tenir-te daLAmmunt.
DOCom pot ser que m’agradi tant el teu perSOLfum?
I creu-me, LAmtant me REfa SOLsi ara m’oFAdies:
aiLAmxeca’t REja!

FAOh! Surt del SOLllit, llangarFAdaix!
LAm→No vull MIm→fer res FAmés DOque estar al teu cosRE→MItat
i noFAmés camiSOLnar carrer aFAvall.
LAm→No ho veig MIm→compliFAcat, DOtu agafa’m la REmà.
FAOh! Surt del SOLllit, llangarFAdaix!
LAm→No vull MIm→fer res FAmés DOque estar al teu cosRE→MItat
i noFAmés camiSOLnar carrer aFAvall.
LAm→No ho veig MIm→compliFAcat, DOtu agafa’m la REmà.

FA SOL FA LAm→ MIm→ FA DO RE x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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