REQuè fa aixecar-te pel SOLmatí? RE
Què és el que no et SOLdeixa REdormir?
SOLQuins acords han de soLAnar
REperquè treguis el que dus dins?
SImQuin camí vols agaLAfar? RE
SImPer quins núvols LAvols voRElar?
SOLSi sents por al preLAguntar-t'ho,
REvine i agafa'm la mà.
SImAmb què rius fins a exploLAtar? RE
SImTens somnis LAde coRElors
SOLo et persegueixen LAels errors
REd'un passat que ja és llunyà?
SImQuin camí vols agaLAfar? RE
SImPer quins núvols LAvols voRElar?
SOLSi sents por al preLAguntar-t'ho,
REvine i agafa'm la mà.
SImJa fa dies que a la tele només hi veig senyors esLAtranys, RE
SImi amb el fum dels cotxes cada cop LAcosta més respiRErar.
SOLLa platja va queLAdant buida,
REles gavines volen baix.
SImI hi ha molta aigua per naLAdar, RE
SImsi t'empetiLAteix el REmar
SOLque s'estén al LAteu davant.
RESi avui el vent bufa rabiós
SImi les onades són gruixuLAdes, RE
SImvine i agaLAfa'm la REmà.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.