FA DO SOL LAm x4
FATenim futur, tenim memòria.
DOFoc a les mans per teixir la història.
SOLPortem en elles un llarg camí.
LAmViure vol dir prendre partit.
No voFAlem fum, no volem dreDOceres.
Aquí no SOLvenim a fer volar banLAmderes.
Comptem FAamb tu, ara no pots DOfallar.
Un dia SOLu per tornar a coLAmmençar.
Gent de FAmar, de rius i de munDOtanyes.
Ho tindrem SOLtot i es parlarà de LAmvida.
Gent de FAmar, de rius i de munDOtanyes.
Ho tindrem SOLtot i es parlarà de LAmvida.
Anem lluny, serem DOmolts empenyent endaREmvant.
Qui sembra rebel·FAlia recull la lliberDOtat.
Que no ens guanyi la LAmpor. El demà avui és REnostre.
Tu i FAjo agafant l’horitDOzó.
FAAra i aquí és el moment del poble.
DONo serà nostre si no hi som totes.
SOLÉs part de tu, també és part de mi.
LAmViure vol dir prendre partit.
FANo tenim a les mans els problemes del món.
DONo hi tenim totes les solucions.
SOLPerò venim amb coratge i amb somnis gegants.
LAmI pels problemes del món tenim les nostres mans.
Res per FAnosaltres; per a toDOtes, tot.
A la por SOLi al racisme, calar-LAmhi foc.
Qui treFAballa la terra se la DOmereix.
El poble SOLmana, el govern oLAmbeeix.
FANuestras manos serán nuestro capital.
DOQuien mueva el engranaje debe decidir.
SOLCrear, construir consciencia popular.
LAmEterna divisa que nos guía, vivir libres o morir.
Gent de FAmar, de rius i de munDOtanyes.
Ho tindrem SOLtot i es parlarà de LAmvida.
Gent de FAmar, de rius i de munDOtanyes.
Ho tindrem SOLtot i es parlarà de LAmvida.
Anem lluny, serem DOmolts empenyent endaREmvant.
Qui sembra rebel·FAlia recull la lliberDOtat.
Que no ens guanyi la LAmpor. El demà avui és REnostre.
Tu i FAjo agafant l’horitDOzó.
Serem llum, serem DOmolts empenyent endaREmvant.
Som futur i aFAlegria seguint el pas dels DOanys.
Que no ens guanyi la LAmpor. El demà avui és REnostre.
Tu i FAjo agafant l’horitDOzó.
Gent de FAmar, de rius i de munDOtanyes.
Ho tindrem SOLtot i es parlarà de LAmvida.
Gent de FAmar, de rius i de munDOtanyes.
Ho tindrem SOLtot i es parlarà de LAmvida.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.