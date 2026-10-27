Agents de l'ordre universal (Acords)

Una banda de lladres

Acords Acords
Da Souza
da souza salsa agredolca
da souza salsa agredolca
SOL
SOLUna banda de lladres
va arMImribar a sa meva aldea natal
i roREbar, crec que res,
però a DOmi me van dur SOLpres.
I un d'ells me va SOLdir
tranquil, nin, DOno volem fer-te SOLmal,
només voMImlem es teu talent natural
en REs'art de tirar DOfletxes amb un SOLarc.

REEren herois o criminals?
MImNo ho sé i potser és iDOgual.
Deien SOLque eren agents de REl'ordre univerSOLsal.

SOLVaren passar es anys
i jo ja MImera un més des clan.
Mos amaREgàvem en es bosc
i aDOllà me vaig fer SOLgran.
AssalSOLtàvem carruatges,
MImcastells i cases de grans senyors
i ho reparREtíem entre es pobres,
DOcrèiem en un món miSOLllor.

REÉrem herois o criminals?
MImNo ho sé i potser és iDOgual.
Dèiem que SOLérem agents de REl'ordre uniSOLversal.

MIm RE DO SOL

SOLEn Jean-Baptiste era es meu millor amic
i una MImmica més que això.
RESes meves fletxes i es seu DOpunyal
feien SOLuna parella letal.
SOLPerò un dia en Jean-Baptiste va ser acusat
de roMImbar des pot comú.
I d'aREllò de qui roba a un lladre, DO
ja te'n pots enriure SOLtu.
SOLDesprés d'un judici just,
segons es nosMImtre codi intern,
va REser condemnat a mort
DOi a podrir-se a l'inSOLfern.
SOLEs meu següent record
és una MImescena de sang i por
i tots es REcossos morts en terra
DOamb una fletxa en es SOLcor.

RESoc un heroi o un criminal?
MImNo ho sé i potser és iDOgual.
Potser soc SOLun agent de l'orREdre univerSOLsal.

REÉrem herois o criminals?
MImNo ho sé i potser és iDOgual.
Dèiem que SOLérem agents de REl'ordre uniDOversal.
ÉSOLrem agents de REl'ordre univerDOsal.
ÉSOLrem agents de REl'ordre univerSOLsal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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