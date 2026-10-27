SOL SOLUna banda de lladres va arMImribar a sa meva aldea natal i roREbar, crec que res, però a DOmi me van dur SOLpres. I un d'ells me va SOLdir tranquil, nin, DOno volem fer-te SOLmal, només voMImlem es teu talent natural en REs'art de tirar DOfletxes amb un SOLarc.
REEren herois o criminals? MImNo ho sé i potser és iDOgual. Deien SOLque eren agents de REl'ordre univerSOLsal.
SOLVaren passar es anys i jo ja MImera un més des clan. Mos amaREgàvem en es bosc i aDOllà me vaig fer SOLgran. AssalSOLtàvem carruatges, MImcastells i cases de grans senyors i ho reparREtíem entre es pobres, DOcrèiem en un món miSOLllor.
REÉrem herois o criminals? MImNo ho sé i potser és iDOgual. Dèiem que SOLérem agents de REl'ordre uniSOLversal.
MImREDOSOL
SOLEn Jean-Baptiste era es meu millor amic i una MImmica més que això. RESes meves fletxes i es seu DOpunyal feien SOLuna parella letal. SOLPerò un dia en Jean-Baptiste va ser acusat de roMImbar des pot comú. I d'aREllò de qui roba a un lladre, DO ja te'n pots enriure SOLtu. SOLDesprés d'un judici just, segons es nosMImtre codi intern, va REser condemnat a mort DOi a podrir-se a l'inSOLfern. SOLEs meu següent record és una MImescena de sang i por i tots es REcossos morts en terra DOamb una fletxa en es SOLcor.
RESoc un heroi o un criminal? MImNo ho sé i potser és iDOgual. Potser soc SOLun agent de l'orREdre univerSOLsal.
REÉrem herois o criminals? MImNo ho sé i potser és iDOgual. Dèiem que SOLérem agents de REl'ordre uniDOversal. ÉSOLrem agents de REl'ordre univerDOsal. ÉSOLrem agents de REl'ordre univerSOLsal.