LADescamisat, SisMIquet fa tard, diu REadéu a la coMIlla. LAL'han vacunat MIcontra l'asREfalt en un poMIblet de costa.
REOn d'amagat MIl'espera, REdarrere de l'esMIglésia, DO#mmig tremolós, FA#maquell petó SImque tindrà gust a sal de MIbar REi a nit plena MId'estrelles.
REUn pèl suat, Cesc MIs'ha llevat REde fer la migMIdiada, DO#mmentre FA#mal cosSImtat la dona MIva REdesant rasclets MIi pales REi mirant com MIla nena, DO#mrebosFA#msaSImda d'areMIna, REdorm al MIsofà, REpensant MIque mai DO#mtindrà miFA#mllor moment SImper anar a busMIcar REpareMIlleta.
REQue arribi l'agost, feiMIxuc i mandrós, REque ens fa recordar MIla bellesa DO#mla bellesa del FA#mtemps que pasSImsa a poc a MIpoc.
MIQue arribi l'aLAgost, MImaj7feixuc i manLAdrós, MIque ens fa recordar la bellesa del temps que passa a poc a LApoc.
REDes del cafè, el seMInyor Francesc REmira la gent MIcom tomba, DO#mfent el FA#mtallat SImon fa tants MIanys REté un reservat MIa l'ombra, REi quan la dona MIarriba, DO#mli aFA#mcosta SImla cadiMIra REdel seu MIcostat, REli estreny MIla mà DO#mpensant FA#mque el mar SImés com la viMIda, REque no atura el ritMIme mai.
MIQue arribi l'aLAgost, MImaj7vital i enganLAxós, MIper treure'ns les presses i recuperar la tendresa del LAmón.
MILA
MIQue arribi l'aLAgost, MImaj7feixuc i manLAdrós, MIque ens fa recordar la bellesa del temps que passa a poc a LApoc.