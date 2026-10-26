Agost (Acords)

Descamisat, Sisquet fa tard, diu adéu a la colla

Acords Acords
Els Pets
els pets agost
els pets agost
LA MI
SOL# LA SI MI
DO# SI MI LA
MI

LADescamisat, SisMIquet fa tard, diu REadéu a la coMIlla.
LAL'han vacunat MIcontra l'asREfalt en un poMIblet de costa.

REOn d'amagat MIl'espera,
REdarrere de l'esMIglésia,
DO#mmig tremolós, FA#maquell petó SImque tindrà gust a sal de MIbar
REi a nit plena MId'estrelles.

REUn pèl suat, Cesc MIs'ha llevat
REde fer la migMIdiada,
DO#mmentre FA#mal cosSImtat la dona MIva
REdesant rasclets MIi pales
REi mirant com MIla nena,
DO#mrebosFA#msaSImda d'areMIna,
REdorm al MIsofà,
REpensant MIque mai
DO#mtindrà miFA#mllor moment SImper anar a busMIcar
REpareMIlleta.

REQue arribi l'agost, feiMIxuc i mandrós,
REque ens fa recordar MIla bellesa
DO#mla bellesa del FA#mtemps que pasSImsa a poc a MIpoc.

MIQue arribi l'aLAgost,
MImaj7feixuc i manLAdrós,
MIque ens fa recordar
la bellesa del temps que passa a poc a LApoc.

REDes del cafè, el seMInyor Francesc
REmira la gent MIcom tomba,
DO#mfent el FA#mtallat SImon fa tants MIanys
REté un reservat MIa l'ombra,
REi quan la dona MIarriba,
DO#mli aFA#mcosta SImla cadiMIra
REdel seu MIcostat,
REli estreny MIla mà
DO#mpensant FA#mque el mar SImés com la viMIda,
REque no atura el ritMIme mai.

MIQue arribi l'aLAgost,
MImaj7vital i enganLAxós,
MIper treure'ns les presses
i recuperar la tendresa del LAmón.

MI LA

MIQue arribi l'aLAgost,
MImaj7feixuc i manLAdrós,
MIque ens fa recordar
la bellesa del temps que passa a poc a LApoc.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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