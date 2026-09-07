Ai, lamentables parets (Acords)

Que allà on no hi arriben els dits us devasten els líquens

Acords Acords
La Ludwig Band
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
Intro:
RE SOL RE SOL

REAi, lSOLamentables parREets.SOL
Que amb prou REfeines se us han asseSOLcat
les pintades REd'uns joves gamSOLberrus.
Que aREllà on no hi aLArriben els SImdits
us devSOLasten els LAlíquens.

I la REcalç se us desprèn deixant RE7al descobert
SOLtota la vostra miMImsèria.
RENo sou ni LAl'eco llunSOL
MImdel que un SOLdia vau REser.

SOL

REAi, SOLlamentables reREcordsSOL.
Que vam REtrobar un piset
borrós SOLi destenyit,
cada REnit era la nit més SOLllarga.
Que els REdivendres anàLAvem a tocSImar
allà a un SOLbaretu de LAGràcia.

I tenREia una veu que si RE7mai l'escolteu,
ja mai SOLmés no podreu obliMImdar-la.
RENo ho vaig poLAder suportSOLar.
De veriMImtat que SOLno vaig poREder.

SOL

REAi, SOLlamentable deREstíSOL.
Que vas REfer aparèixer
aquell SOLjove estupendo
REcom de la nit al SOLdia,
que ho teREnia tot,
LAque tenSImia tot el SOLque a mi em falLAtava.

I parRElava amb aquell esRE7túpid accent
que totSOLhom trobava tan eMImxòtic.
RENo ho vaig poLAder suportSOLar.
De veriMImtat que SOLno vaig poREder.

REAi, SOLlamentable fiREnalSOL.
Que per REoblidar-la em vaig enroSOLlar
a bord del Bandera NeREgraSOL.
Que per RElladre i botxíLA ofeSImrien
per SOLmi una coLApiosa recompensa.

I en mal REdia va ser i ara esRE7tic presoner
entre aSOLquestes parets,
lameMImntables parets
que REno són ni LAl'eco llunSOL
MImdel que un SOLdia vau REser.

SOL RE SOL RE

 

 

 

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