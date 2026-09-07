Intro:
RE SOL RE SOL REAi, l SOLamentables par REets. SOL
Que amb prou
REfeines se us han asse SOLcat
les pintades
REd'uns joves gam SOLberrus.
Que a
REllà on no hi a LArriben els SImdits
us dev
SOLasten els LAlíquens.
I la
REcalç se us desprèn deixant RE7al descobert SOLtota la vostra mi MImsèria. RENo sou ni LAl'eco llun SOLyà MImdel que un SOLdia vau REser. SOL REAi, SOLlamentables re REcords SOL.
Que vam
REtrobar un piset
borrós
SOLi destenyit,
cada
REnit era la nit més SOLllarga.
Que els
REdivendres anà LAvem a toc SImar
allà a un
SOLbaretu de LAGràcia.
I ten
REia una veu que si RE7mai l'escolteu,
ja mai
SOLmés no podreu obli MImdar-la. RENo ho vaig po LAder suport SOLar.
De veri
MImtat que SOLno vaig po REder. SOL REAi, SOLlamentable de REstí SOL.
Que vas
REfer aparèixer
aquell
SOLjove estupendo REcom de la nit al SOLdia,
que ho te
REnia tot, LAque ten SImia tot el SOLque a mi em fal LAtava.
I par
RElava amb aquell es RE7túpid accent
que tot
SOLhom trobava tan e MImxòtic. RENo ho vaig po LAder suport SOLar.
De veri
MImtat que SOLno vaig po REder. REAi, SOLlamentable fi REnal SOL.
Que per
REoblidar-la em vaig enro SOLlar
a bord del Bandera Ne
REgra SOL.
Que per
RElladre i botxí LA ofe SImrien
per
SOLmi una co LApiosa recompensa.
I en mal
REdia va ser i ara es RE7tic presoner
entre a
SOLquestes parets,
lame
MImntables parets
que
REno són ni LAl'eco llun SOLyà MImdel que un SOLdia vau REser. SOL RE SOL RE
Que amb prou
les pintades
Que a
us dev
I la
Que vam
borrós
cada
Que els
allà a un
I ten
ja mai
De veri
Que vas
aquell
que ho te
I par
que tot
De veri
Que per
a bord del Bandera Ne
Que per
per
I en mal
entre a
lame
que