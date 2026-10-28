Ai, mareta (Acords)

Ai! Mareta, quina nit

Acords Acords
Abril
abril ai mareta
abril ai mareta
REmAi! Mareta, quina SI♭nit,
REmquina lluna, quin deSI♭lit!
SOLmHe deixat el cor oLAbert
REmfins que s'aprope el matí.
SOLmEl pecat queda prescrit.
Potser LAno voldrem fugir.

REmFem d'este ball un ritual,
SI♭fem-nos l'amor i la mà,
FAfem d'esta vida tan crua
nit, LApecat i llibertat.
REmFem d'este ball un ritual,
SI♭fem que no s'acabe mai,
FAfem d'esta vida tan crua
foc, LAsuor i veritat.

REmBaixant l'AP-7 direcció Diània,
REmcassalla i xaranga a diària.
REmTres dies de glòria, de festa pel sud.
REmEm sé de memòria les trampes del truc.
REmCap d'any de desastres,
REmnou any de vergonyes.
REmXe! Ací no falta de res:
REmsi l'hivern crema,
REmfarem fregues
REmcantant temes,
REmcridant lemes.

REmFem d'este ball un ritual,
SI♭fem-nos l'amor i la mà,
FAfem d'esta vida tan crua
nit, LApecat i llibertat.
REmFem d'este ball un ritual,
SI♭fem que no s'acabe mai,
FAfem d'esta vida tan crua
foc, LAsuor i veritat.

REmBusque la llum als teus SI♭ulls,
REmbusque el teu cos fet de SI♭fum.
SOLmSempre venies darreLAre
FAque t'ensenyara cançons,
SOLmi ara que en feu de boniques,
ara LAvull gaudir-les jo.

REmFem d'este ball un ritual,
SI♭fem-nos l'amor i la mà,
FAfem d'esta vida tan crua
nit, LApecat i llibertat.
REmFem d'este ball un ritual,
SI♭fem que no s'acabe mai,
FAfem d'esta vida tan crua
foc, LAsuor i veritat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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