REmAi! Mareta, quina SI♭nit, REmquina lluna, quin deSI♭lit! SOLmHe deixat el cor oLAbert REmfins que s'aprope el matí. SOLmEl pecat queda prescrit. Potser LAno voldrem fugir.
REmFem d'este ball un ritual, SI♭fem-nos l'amor i la mà, FAfem d'esta vida tan crua nit, LApecat i llibertat. REmFem d'este ball un ritual, SI♭fem que no s'acabe mai, FAfem d'esta vida tan crua foc, LAsuor i veritat.
REmBaixant l'AP-7 direcció Diània, REmcassalla i xaranga a diària. REmTres dies de glòria, de festa pel sud. REmEm sé de memòria les trampes del truc. REmCap d'any de desastres, REmnou any de vergonyes. REmXe! Ací no falta de res: REmsi l'hivern crema, REmfarem fregues REmcantant temes, REmcridant lemes.
REmFem d'este ball un ritual, SI♭fem-nos l'amor i la mà, FAfem d'esta vida tan crua nit, LApecat i llibertat. REmFem d'este ball un ritual, SI♭fem que no s'acabe mai, FAfem d'esta vida tan crua foc, LAsuor i veritat.
REmBusque la llum als teus SI♭ulls, REmbusque el teu cos fet de SI♭fum. SOLmSempre venies darreLAre FAque t'ensenyara cançons, SOLmi ara que en feu de boniques, ara LAvull gaudir-les jo.
REmFem d'este ball un ritual, SI♭fem-nos l'amor i la mà, FAfem d'esta vida tan crua nit, LApecat i llibertat. REmFem d'este ball un ritual, SI♭fem que no s'acabe mai, FAfem d'esta vida tan crua foc, LAsuor i veritat.