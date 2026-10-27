LA RE LA RE
LAAigo, vos demanam, REaigo LA
MIi vós, senyor, mos dau LAvent
i mos girau ses esMIpatlles
i feis com qui no mos LAsent.
Aigo, vos demanam, REaigo LA
MIi vós, senyor, mos dau LAvent.
A s’hort sa terra és REeixuLAta,
MIs’ha mort tot el que hem semLAbrat,
es tarongers MIs’han secat,
es blat és mort i no és LAnat.
Aigo, vos demanam, REaigo LA
MIi vós, senyor, mos dau LAvent.
Abans, senyor, éreu REflors, LA
MIara, senyor, sols sou LAcards.
Abans, senyor, éreu aMI7mor,
ara s’amor s’ha asseLAcat.
Aigo, vos demanam, REaigo LA
MI7i vós, senyor, mos dau LAvent.
Abans, senyor, éreu RE→LAhorts,
MIara, senyor, pols i LAvent.
Abans, senyor, éreu MI7gent,
i ara, on és, on és LAsa gent?
Aigo, vos demanam, REaigo LA
MIi vós, senyor, mos dau LAvent
i mos girau ses esMIpatlles
i feis com qui no mos LAsent.
Aigo, vos demanam, REaigo. LA
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