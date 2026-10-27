Ailodiu (Acords)

Voldria dir-te que et trobo a faltar i t'ho dic

Acords Acords
Mazoni
mazoni sacrifiqueu la princesa
mazoni sacrifiqueu la princesa
VolDOdria dir-te que et FAtrobo a faltar SOLi t'ho FAdic,
volDOdria dir-te que FAets especial SOLi t'ho FAdic,
volDOdria dir-te que m'ho FApasso bé amb tu SOLi t'ho FAdic,
volDOdria dir-te que t'esFAtimo SOLi t'oFAdio.

I t'oDOdio FAamb SOLtot el meu FAcor,
t'oDOdio FAamb SOLtot el meu FAcor.

VolDOdria dir-te que em REmfas sentir bé MImi t'ho REmdic,
però que DOem fas perdre els REmnervis tamMImbé, tamLA#bé t'ho SOLdic,
volDOdria dir-te que FAjugues amb mi SOLi t'ho FAdic,
volDOdria dir-te que t'esFAtimo SOLi t'oFAdio.

I t'oDOdio FAamb SOLtot el meu FAcor,
t'oDOdio FAamb SOLtot el meu FAcor,
t'oDOdio FAamb SOLtot el meu FAcor,
t'oDOdio FAamb SOLtot el meu FAcor.

DOA.I.L.O.D.I.U.
FAA.I.L.O.D.I.U.
DOA.I.L.O.D.I.U.
FAA.I.L.O.D.I.U.
DOA.I.L.O.D.I.U.
FAA.I.L.O.D.I.U.
DOA.I.L.O.D.I.U.
FAA.I.L.O.D.I.U.

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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