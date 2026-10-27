Vol DO dria dir-te que et FA trobo a faltar SOL i t'ho FA dic,

vol DO dria dir-te que FA ets especial SOL i t'ho FA dic,

vol DO dria dir-te que m'ho FA passo bé amb tu SOL i t'ho FA dic,

vol DO dria dir-te que t'es FA timo SOL i t'o FA dio.



I t'o DO dio FA amb SOL tot el meu FA cor,

t'o DO dio FA amb SOL tot el meu FA cor.



Vol DO dria dir-te que em REm fas sentir bé MIm i t'ho REm dic,

però que DO em fas perdre els REm nervis tam MIm bé, tam LA# bé t'ho SOL dic,

vol DO dria dir-te que FA jugues amb mi SOL i t'ho FA dic,

vol DO dria dir-te que t'es FA timo SOL i t'o FA dio.



I t'o DO dio FA amb SOL tot el meu FA cor,

t'o DO dio FA amb SOL tot el meu FA cor,

t'o DO dio FA amb SOL tot el meu FA cor,

t'o DO dio FA amb SOL tot el meu FA cor.



DO A.I.L.O.D.I.U.

FA A.I.L.O.D.I.U.

DO A.I.L.O.D.I.U.

FA A.I.L.O.D.I.U.

DO A.I.L.O.D.I.U.

FA A.I.L.O.D.I.U.

DO A.I.L.O.D.I.U.

FA A.I.L.O.D.I.U.



DO