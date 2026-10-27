Vol
DOdria dir-te que et FAtrobo a faltar SOLi t'ho FAdic,
vol
DOdria dir-te que FAets especial SOLi t'ho FAdic,
vol
DOdria dir-te que m'ho FApasso bé amb tu SOLi t'ho FAdic,
vol
DOdria dir-te que t'es FAtimo SOLi t'o FAdio.
I t'o
DOdio FAamb SOLtot el meu FAcor,
t'o
DOdio FAamb SOLtot el meu FAcor.
Vol
DOdria dir-te que em REmfas sentir bé MImi t'ho REmdic,
però que
DOem fas perdre els REmnervis tam MImbé, tam LA#bé t'ho SOLdic,
vol
DOdria dir-te que FAjugues amb mi SOLi t'ho FAdic,
vol
DOdria dir-te que t'es FAtimo SOLi t'o FAdio.
I t'o
DOdio FAamb SOLtot el meu FAcor,
t'o
DOdio FAamb SOLtot el meu FAcor,
t'o
DOdio FAamb SOLtot el meu FAcor,
t'o
DOdio FAamb SOLtot el meu FAcor. DOA.I.L.O.D.I.U. FAA.I.L.O.D.I.U. DOA.I.L.O.D.I.U. FAA.I.L.O.D.I.U. DOA.I.L.O.D.I.U. FAA.I.L.O.D.I.U. DOA.I.L.O.D.I.U. FAA.I.L.O.D.I.U. DO
vol
vol
vol
I t'o
t'o
Vol
però que
vol
vol
I t'o
t'o
t'o
t'o