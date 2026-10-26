SI5Un moment SOLmaj7de suspens FA#sus4per agafar SI5aire SOLi tornar a FA#començar SI5de bell nou, SOLmaj7intrigat, FA#sus4a veure SI5què passa SOLsense res a FA#les mans, SI5essent lliure. SOLmaj7Tu, què mires? FA#sus4Faig el que SI5vull amb la SOLvida! FA#Puc tornar a començar.
SI5Tan cansat SOLmaj7d’aguantar FA#sus4aquelles SI5mirades. SOLNo són ells FA#ni soc jo, SI5és el lloc, SOLmaj7és el temps, FA#sus4però estic SI5cansat de ser amable! SOLNo tinc por FA#de parlar. SI5Vull ser lliure! SOLmaj7Tu, què mires? FA#sus4Faig el que SI5vull amb la SOLvida! FA#Puc tornar a començar!
MIBusco una miraREda, FA#busco una paraula MIque m’ajudi a respiRErar. FA#No hi ha cap senyal MIque m’indiREqui FA#on anar. MIBusco una miraREda, LAmira com s’amaga! FA#Ara sé que haig de marxar.
SI5Un moment SOLmaj7de suspens FA#sus4per agafar SI5aire SOLi tornar a FA#començar SI5de bell nou, SOLmaj7intrigat, FA#sus4a veure SI5què passa SOLsense res a FA#les mans, SI5essent lliure. SOLmaj7Tu, què mires? FA#sus4Faig el que SI5vull amb la SOLvida! FA#Puc tornar a començar.
SI5Tan cansat SOLmaj7d’aguantar FA#sus4aquelles SI5mirades. SOLNo són ells FA#ni soc jo, SI5és el lloc, SOLmaj7és el temps, FA#sus4però estic SI5cansat de ser amable! SOLNo tinc por FA#de parlar. SI5Vull ser lliure! SOLmaj7Tu, què mires? FA#sus4Faig el que SI5vull amb la SOLvida! FA#Puc tornar a començar!
MIBusco una miraREda, FA#busco una paraula MIque m’ajudi a respiRErar. FA#No hi ha cap senyal MIque m’indiREqui FA#on anar. MIBusco una miraREda, LAmira com s’amaga! FA#Ara sé que haig de marxar.