Aire! (Acords)

Un moment

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex al marge d un cami
sanjosex al marge d un cami
SI5 SOLmaj7 FA#sus4 SI5 SOL FA#
SI5 SOLmaj7 FA#sus4 SI5 SOL FA#

SI5Un moment
SOLmaj7de suspens
FA#sus4per agafar SI5aire
SOLi tornar a FA#començar
SI5de bell nou,
SOLmaj7intrigat,
FA#sus4a veure SI5què passa
SOLsense res a FA#les mans,
SI5essent lliure.
SOLmaj7Tu, què mires?
FA#sus4Faig el que SI5vull amb la SOLvida!
FA#Puc tornar a començar.

SI5Tan cansat
SOLmaj7d’aguantar
FA#sus4aquelles SI5mirades.
SOLNo són ells FA#ni soc jo,
SI5és el lloc,
SOLmaj7és el temps,
FA#sus4però estic SI5cansat de ser amable!
SOLNo tinc por FA#de parlar.
SI5Vull ser lliure!
SOLmaj7Tu, què mires?
FA#sus4Faig el que SI5vull amb la SOLvida!
FA#Puc tornar a començar!

MIBusco una miraREda,
FA#busco una paraula
MIque m’ajudi a respiRErar.
FA#No hi ha cap senyal
MIque m’indiREqui
FA#on anar.
MIBusco una miraREda,
LAmira com s’amaga!
FA#Ara sé que haig de marxar.

SI5 SOLmaj7 FA#sus4 SI5 SOL FA#
SI5 SOLmaj7 FA#sus4 SI5 SOL FA#

SI5Un moment
SOLmaj7de suspens
FA#sus4per agafar SI5aire
SOLi tornar a FA#començar
SI5de bell nou,
SOLmaj7intrigat,
FA#sus4a veure SI5què passa
SOLsense res a FA#les mans,
SI5essent lliure.
SOLmaj7Tu, què mires?
FA#sus4Faig el que SI5vull amb la SOLvida!
FA#Puc tornar a començar.

SI5Tan cansat
SOLmaj7d’aguantar
FA#sus4aquelles SI5mirades.
SOLNo són ells FA#ni soc jo,
SI5és el lloc,
SOLmaj7és el temps,
FA#sus4però estic SI5cansat de ser amable!
SOLNo tinc por FA#de parlar.
SI5Vull ser lliure!
SOLmaj7Tu, què mires?
FA#sus4Faig el que SI5vull amb la SOLvida!
FA#Puc tornar a començar!

MIBusco una miraREda,
FA#busco una paraula
MIque m’ajudi a respiRErar.
FA#No hi ha cap senyal
MIque m’indiREqui
FA#on anar.
MIBusco una miraREda,
LAmira com s’amaga!
FA#Ara sé que haig de marxar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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