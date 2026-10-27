I va fugir s'elefant de Cala Morell
i s'indi des Mercadal va fugir amb ell,
perquè es govern ha acceptat posar as costat
un casino de blackjack.
Tot rodejat de pisos, betzineres i aeroports,
no fan ni cementeris, no hi ha puesto ni pes morts.
Aquaris gegants amb donzelles i joglars
i unes escales mecàniques que arriben as replans.
I he somiat que tot era un somni
i res realitat.
Avui he somiat.
Que es pagesos no llauraven ni cuidaven el camp,
pescadors que no sabien ni lo que era un plum ni un ham.
Amb tant de telework ets ostres ara tenen corc,
més piscines i més fam sense aigua a n'es soc i així 'nam'.
I així 'nam'…
i així 'naaaaaammmmmm'.
Un hotel a Pregonda…
Hamaques as Talaier
i a sa porta de ca meva un altre
cotxo de lloguer.
Una posta de sol
que sembla un formiguer
i 'en vez' de fumigar
deixam ses miques de pa i es paper.
Una moneda comanda
damunt jo i damunt tu.
Feta sa llei, feta sa trampa,
sense sentit comú.
I he somiat que tot era un somni
i res realitat.
Avui he somiat.
I he somiat que, quan m'he despertat,
he dubtat…
que si és un somni o realitat.
i s'indi des Mercadal va fugir amb ell,
perquè es govern ha acceptat posar as costat
un casino de blackjack.
Tot rodejat de pisos, betzineres i aeroports,
no fan ni cementeris, no hi ha puesto ni pes morts.
Aquaris gegants amb donzelles i joglars
i unes escales mecàniques que arriben as replans.
I he somiat que tot era un somni
i res realitat.
Avui he somiat.
Que es pagesos no llauraven ni cuidaven el camp,
pescadors que no sabien ni lo que era un plum ni un ham.
Amb tant de telework ets ostres ara tenen corc,
més piscines i més fam sense aigua a n'es soc i així 'nam'.
I així 'nam'…
i així 'naaaaaammmmmm'.
Un hotel a Pregonda…
Hamaques as Talaier
i a sa porta de ca meva un altre
cotxo de lloguer.
Una posta de sol
que sembla un formiguer
i 'en vez' de fumigar
deixam ses miques de pa i es paper.
Una moneda comanda
damunt jo i damunt tu.
Feta sa llei, feta sa trampa,
sense sentit comú.
I he somiat que tot era un somni
i res realitat.
Avui he somiat.
I he somiat que, quan m'he despertat,
he dubtat…
que si és un somni o realitat.