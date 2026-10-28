SI♭ DO
La FAgent em mira amb exLAmpectació,
SI♭han instal·lat butaques tot al FAmeu voltant,
REmperò no sé quan coFAmença la funciSI♭ó.
Els FAulls se'm claven com LAmganivets.
SI♭Jonathan el cec em pega amb FAel bastó:
REm«L'escena», em diu, «és a aLAmquell cantó»,
i MI♭Charlie el vell pallasso ja toSI♭ca els platets.
DO«Que comenci l'actuació!»,
SOLmcrida la gentada en manifestació.
DO«Volem veure el farsant!»
SOLmM'agenollo supliSI♭cant.
Això és el fiFAnal! DO
SOLmEm moro de SI♭por.
Demano perFAdó! DO
SOLmSe'm fa un nus al SI♭coll.
Això és el fiFAnal! DO
El SOLmdestí m'arrosSI♭sega lluny,
la RE♭roda m'ha portat per mal caFAmí.
FA LAm SI♭
FAEm desperto d'un soLAmbresalt.
DarSI♭rere la finestra veig la FAmultitud
enREmcaminant-se a la FAporta princiSI♭pal.
El FAtimbre sona LAmdes de fa un mes.
M'aSI♭mago sota el moble del teFAlevisor,
que eREmmet programes d'un LAmsol color.
MI♭Sento la cridòria, ja no aSI♭guanto més.
DO«Que comenci l'actuació!»,
SOLmcrida la gentada en manifestació.
DO«Volem veure el farsant!»
SOLmM'agenollo supliSI♭cant.
Això és el fiFAnal! DO
SOLmEm moro de SI♭por.
Demano perFAdó! DO
SOLmSe'm fa un nus al SI♭coll.
Això és el fiFAnal! DO
El SOLmdestí m'arrosSI♭sega lluny,
la RE♭roda m'ha portat per mal caFAmí.
FA LAm SI♭
DO«Que comenci l'actuació!»,
SOLmcrida la gentada en manifestació.
DO«Volem veure el farsant!»
SOLmM'agenollo supliSI♭cant.
Això és el fiFAnal! DO
SOLmEm moro de SI♭por.
Demano perFAdó! DO
SOLmSe'm fa un nus al SI♭coll.
Això és el fiFAnal! DO
El SOLmdestí m'arrosSI♭sega lluny,
la RE♭roda m'ha portat per mal caFAmí.
FA LAm SI♭
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.