Intro:
SOL MIm x2 SOLPoder viure prop d'a MImquest camí, SOLpoder beure aigua d'a MImquest riu, LAmsentir la REpluja com LAmcau i ens REmulla SImi tenir-te al meu cos DOtat, aga LAmfar-te de la REmà
per si
SOLno ho po FAdem fer de SOLmà. DO SOLVeure els arbres créixer MImcap al cel SOLi saber que res MImno els pararà. LAmVoldria es REcriure que LAmaixò can REvia SImi aquest món es pot, DOsalvar
però
LAmem temo que tot això se'n REva. RE7
Obro
SOLels ulls, FAmiro al DOmeu vol REtant
i veig
SOLcom tot FAaixò DOs'aca REba.
Si al
SOLgú em FAvolgués DOexpli REcar
perquè
SOLningú FAno ho vol DOinten REtar
que això es pot sal
SOLvar. MIm SOL MIm LAm→ RE LAm→ RE SOL DO RE SOLSi algú em pogués ex MImplicar SOLperquè els rius estan conta MImminats, SOLperquè el mar és un abo MImcador, SOLquantes espècies ja s'han car MImregat. LAmI el fill de REputa que LAmcremi aquests REboscos, SImque li tallin les DOmans. LAmPotser així no els REcrema RE7ran.
Obro
SOLels ulls, FAmiro al DOmeu vol REtant
i veig
SOLcom tot FAaixò DOs'aca REba.
Si al
SOLgú em FAvolgués DOexpli REcar
perquè
SOLningú FAno ho vol DOinten REtar
que això es pot sal
SOLvar. MImAixò es pot sal SOLvar. MIm LAm→ RE LAm→ RE SOL DO RE SOL MIm SOL MIm LAm→ RE LAm→ RE SOL DO RE
Obro
SOLels ulls, FAmiro al DOmeu vol REtant
i veig
SOLcom tot FAaixò DOs'aca REba.
Si al
SOLgú em FAvolgués DOexpli REcar
perquè
SOLningú FAno ho vol DOinten REtar
que això es pot sal
SOLvar. MImAixò es pot sal SOLvar. MIm SOL MIm SOL MIm x6
per si
però
Obro
i veig
Si al
perquè
que això es pot sal
Obro
i veig
Si al
perquè
que això es pot sal
Obro
i veig
Si al
perquè
que això es pot sal