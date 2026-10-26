Això es pot salvar (Acords)

Poder viure prop d'aquest camí

Acords Acords
Sau
sau el mes gran dels pecadors
sau el mes gran dels pecadors
Intro: SOL MIm x2

SOLPoder viure prop d'aMImquest camí,
SOLpoder beure aigua d'aMImquest riu,
LAmsentir la REpluja com LAmcau i ens REmulla
SImi tenir-te al meu cosDOtat, agaLAmfar-te de la RE
per si SOLno ho poFAdem fer deSOLmà. DO

SOLVeure els arbres créixer MImcap al cel
SOLi saber que res MImno els pararà.
LAmVoldria esREcriure que LAmaixò canREvia
SImi aquest món es pot, DOsalvar
però LAmem temo que tot això se'n REva. RE7

Obro SOLels ulls, FAmiro al DOmeu volREtant
i veig SOLcom tot FAaixò DOs'acaREba.
Si alSOLgú em FAvolgués DOexpliREcar
perquèSOLningú FAno ho vol DOintenREtar
que això es pot salSOLvar. MIm SOL MIm
LAm→ RE LAm→ RE
SOL DO RE

SOLSi algú em pogués exMImplicar
SOLperquè els rius estan contaMImminats,
SOLperquè el mar és un aboMImcador,
SOLquantes espècies ja s'han carMImregat.
LAmI el fill de REputa que LAmcremi aquests REboscos,
SImque li tallin les DOmans.
LAmPotser així no els REcremaRE7ran.

Obro SOLels ulls, FAmiro al DOmeu volREtant
i veig SOLcom tot FAaixò DOs'acaREba.
Si alSOLgú em FAvolgués DOexpliREcar
perquèSOLningú FAno ho vol DOintenREtar
que això es pot salSOLvar.MImAixò es pot salSOLvar. MIm
LAm→ RE LAm→ RE
SOL DO RE

SOL MIm SOL MIm LAm→ RE LAm→ RE SOL DO RE

Obro SOLels ulls, FAmiro al DOmeu volREtant
i veig SOLcom tot FAaixò DOs'acaREba.
Si alSOLgú em FAvolgués DOexpliREcar
perquèSOLningú FAno ho vol DOintenREtar
que això es pot salSOLvar.MImAixò es pot salSOLvar. MIm

SOL MIm SOL MIm x6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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