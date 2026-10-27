SI♭ FA

Això ja SI♭ està!

Sembla que això ja REm està!

Quina il·lu SOLm sió! Quina ale MI♭ gria!

S'ha a MI♭m cabat mirar en SI♭→ rere, FA→ SOLm

ara no MI♭ més mirar enda FA7 vant.



Vinga SI♭ va!

Tornem-nos a abra REm çar!

Ballem com SOLm mai,

tornem a MI♭ viure.

S'ha aca MI♭m bat mirar en SI♭→ rere, FA→ SOLm

ara no MI♭ més mirar enda MI♭m→ vant. FA→ SI♭→ SI♭7



Que ara ens es MI♭ pera la prima MI♭m vera

i el tor SI♭ nar a FA desper SOLm tar i florir com MI♭ mai.

MI♭m



Vin FA→ SI♭ ga!

Que el millor encara ha d’arri REm bar,

que si ho fem junts serà més SOLm gran,

que les tristors ens han fet MI♭ créixer,

que els ho de MI♭m vem als que han marxat,

però sobre SI♭→ tot als FA→ que vin SOLm dran.

MI♭m→ Enda FA→ SI♭ vant!



REm SOLm MI♭ MI♭m SI♭→ FA→ SOLm MI♭ FA7



Vinga SI♭ va!

Tornem-nos a abra REm çar!

Ballem com SOLm mai,

tornem a MI♭ viure.

S'ha aca MI♭m bat mirar en SI♭→ rere, FA→ SOLm

ara no MI♭ més mirar enda MI♭m→ vant. FA→ SI♭→ SI♭7



Que ara ens es MI♭ pera la prima MI♭m vera

i el tor SI♭ nar a FA desper SOLm tar i florir com MI♭ mai. MI♭m



Vin FA→ SI♭ ga!

Que el millor encara ha d’arri REm bar,

que si ho fem junts serà més SOLm gran,

que les tristors ens han fet MI♭ créixer,

que els ho de MI♭m vem als que han marxat,

però sobre SI♭→ tot als FA→ que vin SOLm dran.

MI♭m→ Enda FA→ SI♭ vant!



REm SOLm MI♭ MI♭m SI♭→ FA→ SOLm MI♭ FA7

SI♭ REm SOLm MI♭ MI♭m SI♭→ FA→ SOLm MI♭m FA SI♭