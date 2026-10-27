SI♭FA Això ja SI♭està! Sembla que això ja REmestà! Quina il·luSOLmsió! Quina aleMI♭gria! S'ha aMI♭mcabat mirar enSI♭→rere, FA→SOLm ara noMI♭més mirar endaFA7vant.
Vinga SI♭va! Tornem-nos a abraREmçar! Ballem com SOLmmai, tornem a MI♭viure. S'ha acaMI♭mbat mirar enSI♭→rere, FA→SOLm ara noMI♭més mirar endaMI♭m→vant. FA→SI♭→SI♭7
Que ara ens esMI♭pera la primaMI♭mvera i el torSI♭nar a FAdesperSOLmtar i florir com MI♭mai. MI♭m
VinFA→SI♭ga! Que el millor encara ha d’arriREmbar, que si ho fem junts serà més SOLmgran, que les tristors ens han fet MI♭créixer, que els ho deMI♭mvem als que han marxat, però sobreSI♭→tot als FA→que vinSOLmdran. MI♭m→EndaFA→SI♭vant!
REmSOLmMI♭MI♭mSI♭→FA→SOLmMI♭FA7
Vinga SI♭va! Tornem-nos a abraREmçar! Ballem com SOLmmai, tornem a MI♭viure. S'ha acaMI♭mbat mirar enSI♭→rere, FA→SOLm ara noMI♭més mirar endaMI♭m→vant. FA→SI♭→SI♭7
Que ara ens esMI♭pera la primaMI♭mvera i el torSI♭nar a FAdesperSOLmtar i florir com MI♭mai. MI♭m
VinFA→SI♭ga! Que el millor encara ha d’arriREmbar, que si ho fem junts serà més SOLmgran, que les tristors ens han fet MI♭créixer, que els ho deMI♭mvem als que han marxat, però sobreSI♭→tot als FA→que vinSOLmdran. MI♭m→EndaFA→SI♭vant!