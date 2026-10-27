Això ja està (Acords)

Això ja està!

Acords Acords
Pau Vallvé
" : ) ", de Pau Vallvé
" : ) ", de Pau Vallvé
SI♭ FA
Això ja SI♭està!
Sembla que això ja REmestà!
Quina il·luSOLmsió! Quina aleMI♭gria!
S'ha aMI♭mcabat mirar enSI♭→rere, FA→ SOLm
ara noMI♭més mirar endaFA7vant.

Vinga SI♭va!
Tornem-nos a abraREmçar!
Ballem com SOLmmai,
tornem a MI♭viure.
S'ha acaMI♭mbat mirar enSI♭→rere, FA→ SOLm
ara noMI♭més mirar endaMI♭m→vant. FA→ SI♭→ SI♭7

Que ara ens esMI♭pera la primaMI♭mvera
i el torSI♭nar a FAdesperSOLmtar i florir com MI♭mai.
MI♭m

VinFA→SI♭ga!
Que el millor encara ha d’arriREmbar,
que si ho fem junts serà més SOLmgran,
que les tristors ens han fet MI♭créixer,
que els ho deMI♭mvem als que han marxat,
però sobreSI♭→tot als FA→que vinSOLmdran.
MI♭m→EndaFA→SI♭vant!

REm SOLm MI♭ MI♭m SI♭→ FA→ SOLm MI♭ FA7

Vinga SI♭va!
Tornem-nos a abraREmçar!
Ballem com SOLmmai,
tornem a MI♭viure.
S'ha acaMI♭mbat mirar enSI♭→rere, FA→ SOLm
ara noMI♭més mirar endaMI♭m→vant. FA→ SI♭→ SI♭7

Que ara ens esMI♭pera la primaMI♭mvera
i el torSI♭nar a FAdesperSOLmtar i florir com MI♭mai. MI♭m

VinFA→SI♭ga!
Que el millor encara ha d’arriREmbar,
que si ho fem junts serà més SOLmgran,
que les tristors ens han fet MI♭créixer,
que els ho deMI♭mvem als que han marxat,
però sobreSI♭→tot als FA→que vinSOLmdran.
MI♭m→EndaFA→SI♭vant!

REm SOLm MI♭ MI♭m SI♭→ FA→ SOLm MI♭ FA7
SI♭ REm SOLm MI♭ MI♭m SI♭→ FA→ SOLm MI♭m FA SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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