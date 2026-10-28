REmNo FAés en va el teu gest, company,
SOLmquan REmes perd cobert d'espessa boira,
ni FAel teu crit, que es transforma en clam,
SOLmperREmquè en tu som tots com un sol home.
DOTant de temps FAhan amagat
LAl'autèntic pas de REmqui ens ha precedit,
DOmasFAsa temps han retingut
LAl'autèntic cant REmd'aquest país.
REmLluitarem de ferm
DOaREmnant colze amb colze.
REmTu has encès el foc,
DOatiFAar-lo cal
LAmenREmtre mantens ben alta
DOla REmbanFAdera
SOLmde la LApau.
FALa DOprimavera ens portarà flors,
REmserà el poble senyor de tot,
LAmno hi haurà ni explotats ni explotadors
SI♭ni FAcap vençut ni vencedor
DOsi abrandem amb l'esforç
LAla raó dels teus mots.
FA«Cal DOlluitar contra el fort
REmper deixar de ser febles
LAmi contra nosaltres mateixos
SI♭quan FAsiguem forts!»
REmLa FAteva paraula cada cop més
SOLmva REmpassant les reixes per volar després.
REmNo FAés en va el teu gest, company,
SOLmquan REmes perd cobert d'espessa boira,
ni FAel teu crit, que es transforma en clam,
SOLmperREmquè amb tu hem fet un altre pas!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.