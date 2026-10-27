LATot el que has donat,
REtot el LAque hem rebut,
MIara REque no hi ets, n'estic segur.
LAVull seguir sembrant,
REcom faLAries tu,
MIla forREtuna d'haver-te viscut.
LAEt porto al cor,
FA#men el DO#mmeu record,
REi és MIcom si no haguessis marxat.
LAEncara t'estimo
FA#mi et troDO#mbaré a faltar
REfins MIque em toqui a mi i sigui jo qui se'n va.
LAQui som?
REJo soc LApart de tu.
MILa REmort ens espera a tots; mirem-la als ulls.
LAQui som?
RETu ets LApart de mi.
MIHi ha REcoses que mai veurem morir.
LAI m'asseco plorant
FA#mi em torDO#mno a omplir
REi em MIperdo a vegades a les estrelles de nit.
LAM'enfonso en els records
FA#mdel que DO#mvam tenir.
RESón MIforça endavant, força endavant per seguir.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.