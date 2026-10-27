Al cor (Acords)

Tot el que has donat

Acords Acords
Sílvia Tomàs
LATot el que has donat,
REtot el LAque hem rebut,
MIara REque no hi ets, n'estic segur.

LAVull seguir sembrant,
REcom faLAries tu,
MIla forREtuna d'haver-te viscut.

LAEt porto al cor,
FA#men el DO#mmeu record,
REi és MIcom si no haguessis marxat.

LAEncara t'estimo
FA#mi et troDO#mbaré a faltar
REfins MIque em toqui a mi i sigui jo qui se'n va.

LAQui som?
REJo soc LApart de tu.
MILa REmort ens espera a tots; mirem-la als ulls.

LAQui som?
RETu ets LApart de mi.
MIHi ha REcoses que mai veurem morir.

LAI m'asseco plorant
FA#mi em torDO#mno a omplir
REi em MIperdo a vegades a les estrelles de nit.

LAM'enfonso en els records
FA#mdel que DO#mvam tenir.
RESón MIforça endavant, força endavant per seguir.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi