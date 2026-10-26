SIm LA SOL
SIm LA SIm
LA SOL
SIm LA SIm
M'he tirat tota LAla meva viSOLda
SImen aLAquest carSImrer.
Cada nit preLAparant la fugiSOLda
SImd'aquesLAtes quatre SImparets.
MImCom vols que visqui en aSOLquesta ciutat
LAsi em tracta tan SImmalament?
MImAssentat a terra amb els SOLbraços creuats,
SImem sento sol entre LAtanta gent.
REHi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen
SOLa dins LAdel meu REcap.
Hi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen,
SOLque brillen sobre un LAllac.
SOLTota la vida estarem esLAperant
SOLpreparats perquè no vingui LAres.
REHi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen,
SOLt'espero al fiLAnal del carSImrer. LA SOL
SIm LA SIm
LA SOL
SIm LA SIm
M'he perdut en uLAna illa de SOLcases,
SImnàufrag LAde ciuSImtat.
He trencat LAl'ampolla dels SOLmissatges
SImcontra aquest LAmar d'asSImfalt.
MImCom vols que visqui en aSOLquesta ciutat
LAmirant al cel caSImda nit?
MImAssentat a terra amb els SOLbraços creuats,
SImjo no vull moLArir aquí.
REHi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen
SOLa dins LAdel meu REcap.
Hi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen,
SOLque brillen sobre un LAllac.
SOLTota la vida estaLArem esperant
SOLpreparats perquè no vingui LAres.
REHi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen,
SOLt'espero al fiLAnal del carSImrer. LA SOL
SIm LA SIm
LA SOL
SIm LA SIm
MImCom vols que visqui en aSOLquesta ciutat
LAsi em tracta tan SImmalament?
MImAssentat a terra amb els SOLbraços creuats,
SImem sento sol entre LAtanta gent.
SIm
MIm SOL LA SIm
MIm SOL SIm LA
REHi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen
SOLa dins LAdel meu REcap.
Hi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen,
SOLque brillen sobre un LAllac.
REHi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen
SOLa dins LAdel meu REcap.
Hi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen,
SOLque brillen sobre un LAllac.
SOLTota la vida estaLArem esperant
SOLpreparats perquè no vingui LAres.
REHi ha estrelles que LAmai s'apaSImguen,
SOLt'espero al fiLAnal del carSImrer. LA SOL
SIm LA SIm
LA SOL
SIm LA SIm
LA SOL
SIm LA SIm
LA SOL
SIm LA SIm
LA SOL
SIm LA SIm
LA SOL
SImAl fiLAnal del SImcarrer…
LA SOL
SImAl fiLAnal del SImcarrer…
LA SOL
SIm LA SIm
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