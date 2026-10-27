Al·leluia (Acords)

Es diu que hi ha un acord secret que David tocà i va plaure al rei

Acords Acords
Andrea Motis & Joan Chamorro
Intro: SOL

Es diu que hi ha un aMImcord secret que DaSOLvid tocà i va MImplaure al rei,
però DOsé que per REtu tan n'és la SOLmúsiREca.
Doncs SOLés aquest: el DOquart, cinREquè, el MImmenor cau,
el DOmajor amunt, el RErei perplex comSImponent l'al·leMImluia.

Al·leDOluia, al·leMImluia, al·leDOluia, al·leSOLluuuREuuSOLuia.

Tenies fe i grans MImconviccions, però SOLtots caiem en MImtemptacions;
vas DOveure-la baREnyar-se llum de SOLlluna. RE
Et SOLva lligar el DOseu safaREreig, vas MImperdre el tron
i els DOteus cabells dels REllavis va arranSImcar-te al·leMImluia.

Al·leDOluia, al·leMImluia, al·leDOluia, al·leSOLluuuREuuSOLuia.

Noi, jo ja he esMImtat aquí, SOLsé on dorms i em MImsé el camí;
vaig DOviure molt temps REsola sense SOLtu, jo. RE
Veig SOLel teu nom a DOl'arc de triREomf, peMImrò l'amor
no és DOvictoriós, és REsols un fred i SImtrencat al·leMImluia.

Al·leDOluia, al·leMImluia, al·leDOluia, al·leSOLluuuREuuSOLuia.

Hi va haver un temps que em soMImlies dir quan SOLjo encertava el MImteu camí,
però DOara ja no em REdus mai on em SOLduies. RE
ReSOLcorda quan a DOdins REteu hi enMImtrava jo,
hi enDOtrava Déu i RErespirava SImmolt fort al·leMImluia.

Al·leDOluia, al·leMImluia, al·leDOluia, al·leSOLluuuREuuSOLuia.

Potser existeix un Déu MImsuperior, però amb SOLtot el que he après MImde l'amor,
és DOdisparar qui REabans desenSOLfunda. RE
I SOLno és un crit el que DOsents de REnit, de MImqui de cop
la DOllum ha vist, és REsols un fred i SImtrencat al·leMImluia.

Al·leDOluia, al·leMImluia, al·leDOluia, al·leSOLluuuREuuSOLuia.
Al·leDOluia, al·leMImluia, al·leDOluia, al·leSOLluuuREuuSOLuia.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi