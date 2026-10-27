Intro:
SOL
Es diu que hi ha un a
MImcord secret que Da SOLvid tocà i va MImplaure al rei,
però
DOsé que per REtu tan n'és la SOLmúsi REca.
Doncs
SOLés aquest: el DOquart, cin REquè, el MImmenor cau,
el
DOmajor amunt, el RErei perplex com SImponent l'al·le MImluia.
Al·le
DOluia, al·le MImluia, al·le DOluia, al·le SOLluuu REuu SOLuia.
Tenies fe i grans
MImconviccions, però SOLtots caiem en MImtemptacions;
vas
DOveure-la ba REnyar-se llum de SOLlluna. RE
Et
SOLva lligar el DOseu safa REreig, vas MImperdre el tron
i els
DOteus cabells dels REllavis va arran SImcar-te al·le MImluia.
Al·le
DOluia, al·le MImluia, al·le DOluia, al·le SOLluuu REuu SOLuia.
Noi, jo ja he es
MImtat aquí, SOLsé on dorms i em MImsé el camí;
vaig
DOviure molt temps REsola sense SOLtu, jo. RE
Veig
SOLel teu nom a DOl'arc de tri REomf, pe MImrò l'amor
no és
DOvictoriós, és REsols un fred i SImtrencat al·le MImluia.
Al·le
DOluia, al·le MImluia, al·le DOluia, al·le SOLluuu REuu SOLuia.
Hi va haver un temps que em so
MImlies dir quan SOLjo encertava el MImteu camí,
però
DOara ja no em REdus mai on em SOLduies. RE
Re
SOLcorda quan a DOdins REteu hi en MImtrava jo,
hi en
DOtrava Déu i RErespirava SImmolt fort al·le MImluia.
Al·le
DOluia, al·le MImluia, al·le DOluia, al·le SOLluuu REuu SOLuia.
Potser existeix un Déu
MImsuperior, però amb SOLtot el que he après MImde l'amor,
és
DOdisparar qui REabans desen SOLfunda. RE
I
SOLno és un crit el que DOsents de REnit, de MImqui de cop
la
DOllum ha vist, és REsols un fred i SImtrencat al·le MImluia.
Al·le
DOluia, al·le MImluia, al·le DOluia, al·le SOLluuu REuu SOLuia.
Al·le
DOluia, al·le MImluia, al·le DOluia, al·le SOLluuu REuu SOLuia.
Es diu que hi ha un a
però
Doncs
el
Al·le
Tenies fe i grans
vas
Et
i els
Al·le
Noi, jo ja he es
vaig
Veig
no és
Al·le
Hi va haver un temps que em so
però
Re
hi en
Al·le
Potser existeix un Déu
és
I
la
Al·le
Al·le