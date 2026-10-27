Al mar (Acords)

Agafa’m la mà, porta’m lluny al teu regne

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
SI♭ MI♭ SI♭/RE MI♭
SOLm MI♭ SI♭/RE MI♭

Agafa’m la SI♭mà, porta’m lluny al teu FAregne,
creuem la fronMI♭tera, deixem-nos porSI♭tar.
T’agafo la SOLmmà, caminem sense FApressa,
que els cants de siMI♭rena ens han vingut a busSI♭car.
MI♭La meva pàtria és on ets tu, FAi un vent d’exili inoportú em SOLmglaça,
i em recorda que aDOvui ets lluny d’aquí.
MI♭M’ofega el temps si no hi ets tu, FAi traço mapes en comú
i esSOLmpero, t’espero i somDOric. MI♭ FA

Perquè sigui de veriSI♭tat i que floFA/LAreixin rius i selves al meu venSOLmtre,
FAi quan remeti el tempoMI♭ral, SI♭/REviure’t en una pau sereDOmna,
FAi que tot FA/LAsigui de veriSI♭tat, baFA/LAllar amb tu sota la tempesta SOLm
FAi quan amaini el tempoMI♭ral, SI♭/REhaver llançat totes les peMI♭nes al FAmar. MI♭

Agafa’m la SI♭mà, porFA/LAta’m on t’adormiSOLmes,
FAapropa’m als diMI♭es SI♭/REque t’han vist ploDOmrar.
FAT’agaFA/LAfo la mà, SI♭vull FA/LAconèixer la terra SOLm
FAon floreixen i arMI♭reSI♭/RElen els teus somnis soMI♭miFAats. MI♭

Perquè sigui de veriSI♭tat i que floFA/LAreixin rius i selves al meu venSOLmtre,
FAi quan remeti el tempoMI♭ral, SI♭/REviure’t en una pau sereDOmna,
FAi que tot FA/LAsigui de veriSI♭tat, baFA/LAllar amb tu sota la tempesta SOLm
FAi quan amaini el tempoMI♭ral, SI♭/REhaver llançat totes les peMI♭nes al FAmar. MI♭

Renéixer com el DOmfoc que balla en la foFAguera
i no deiSI♭xar mai res quiet: el que no es MI♭mou es crema.
Saber-nos en un DOmjoc on tot canvia FAsempre,
només poSI♭dem anar endavant amb un bon vent MI♭i rema.
NoFAmés puc desitjar.

Que sigui de veritat DOmi que floreixin rius i selves al meu FAventre,
i quan remeSI♭ti el temporal, viure’t en una pau MI♭serena al mar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi