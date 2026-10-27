SI♭T’estimo MI♭al FAmarge del camí, SI♭ MI♭allà on no hi ha FAcap direcció SOLmprohibida FA/LAi l’amor s’enfiSI♭la DOmpels teus caSI♭/REbells fent remoMI♭lins. FA SI♭T’estimo MI♭al FAmarge del camí, SI♭ MI♭entre les línies d’una hisFAtòria tatuada a SOLmla memòria, FA/LAcom un seSI♭cret DOmper SI♭/REdescoMI♭brir. FA
T’esDOmtimo gaudint les fesFAtes, LA♭5♭7quan la joia ho tenyeix SOLmtot, t’esLA♭timo en les desfeMI♭tes i en SI♭el teu plor. FA
El nostre aMI♭mor és lleuFAger com l’aire suSI♭au, FA/LAs’escampa terra enSOLmllà, és FAdolç i tendre, MI♭però també pot FAser un vendaMI♭val que desFAborda tot caSI♭bal, és màRE7gic, és bruSOLmtal, i DO/MIcreix amb cada MI♭passa al teu cosFAtat.
MI♭SI♭FASOLm MI♭SI♭FASOLmFA
MI♭T’estimo al marge del camí, SI♭FASOLmFA MI♭i ho canto perquè voli lluny SI♭FASOLmFA MI♭i un dia ho recordem amb calma. SI♭FASOLmFA MI♭Gràcies per fer-me tan feliç. SI♭FASOLmFA MI♭T’estimo en els capvespres, SI♭FASOLmFA MI♭quan la lluna abraça al sol, SI♭FASOLmFA MI♭t’estimo en les desfetes SI♭FASOLmFA MI♭i en el teu plor. SI♭FASOLmFA
El nostre aMI♭mor és lleuFAger com l’aire suSI♭au, FA/LAs’escampa terra enSOLmllà, és FAdolç i tendre, MI♭però també pot FAser un vendaMI♭val que desFAborda tot caSI♭bal, és màRE7gic, és bruSOLmtal, i DO/MIcreix amb cada MI♭passa al teu cosFAtat.