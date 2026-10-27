Al marge del camí (Acords)

T’estimo al marge del camí

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell amorosa bondat
sergi carbonell amorosa bondat
SI♭T’estimo MI♭al FAmarge del camí, SI♭
MI♭allà on no hi ha FAcap direcció SOLmprohibida
FA/LAi l’amor s’enfiSI♭la DOmpels teus caSI♭/REbells fent remoMI♭lins. FA
SI♭T’estimo MI♭al FAmarge del camí, SI♭
MI♭entre les línies d’una hisFAtòria tatuada a SOLmla memòria,
FA/LAcom un seSI♭cret DOmper SI♭/REdescoMI♭brir. FA

T’esDOmtimo gaudint les fesFAtes,
LA♭5♭7quan la joia ho tenyeix SOLmtot,
t’esLA♭timo en les desfeMI♭tes
i en SI♭el teu plor. FA

El nostre aMI♭mor és lleuFAger com l’aire suSI♭au,
FA/LAs’escampa terra enSOLmllà,
és FAdolç i tendre, MI♭però també pot FAser
un vendaMI♭val que desFAborda tot caSI♭bal,
és màRE7gic, és bruSOLmtal,
i DO/MIcreix amb cada MI♭passa al teu cosFAtat.

MI♭ SI♭ FA SOLm
MI♭ SI♭ FA SOLm FA

MI♭T’estimo al marge del camí, SI♭ FA SOLm FA
MI♭i ho canto perquè voli lluny SI♭ FA SOLm FA
MI♭i un dia ho recordem amb calma. SI♭ FA SOLm FA
MI♭Gràcies per fer-me tan feliç. SI♭ FA SOLm FA
MI♭T’estimo en els capvespres, SI♭ FA SOLm FA
MI♭quan la lluna abraça al sol, SI♭ FA SOLm FA
MI♭t’estimo en les desfetes SI♭ FA SOLm FA
MI♭i en el teu plor. SI♭ FA SOLm FA

El nostre aMI♭mor és lleuFAger com l’aire suSI♭au,
FA/LAs’escampa terra enSOLmllà,
és FAdolç i tendre, MI♭però també pot FAser
un vendaMI♭val que desFAborda tot caSI♭bal,
és màRE7gic, és bruSOLmtal,
i DO/MIcreix amb cada MI♭passa al teu cosFAtat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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