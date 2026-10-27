No me’n vaig a LA♭dormir si no sé què te MI♭passa, cada dia quan RE♭torne estàs més trist, i jo semLA♭pre feliç et recorMI♭dava. I ara fes-ho LA♭per mi, per la gent que te MI♭canta. Som com una canRE♭çó sense sentit que s’apaga si RE♭no forcem el crit.
MI♭Troba'm en tots els records que has RE♭guardat, en tots els carrers pels que LA♭vaig criMI♭/SOLdar per RE♭tu i MI♭ara només li agraïsc a RE♭l’atzar.
Per fer-me vaFAmlenta, per ser tan rebel, per treure la RE♭llengua, per vore el teu cel. Abraça’m amb LA♭tota la força que pugues i trenca’m MI♭el gel. Tens tantes feFAmrides pintades al RE♭cos i són tantes LA♭vides que tens al reMI♭cord, i queda’t RE♭tranquil, compta amb RE♭mmi.
No vas a esLA♭tar sol. RE♭ No vas a esLA♭tar sol, compta amb RE♭mi.
Tu LA♭ets el que ha conservat les arrels centeMI♭nàries. Tu SI♭mets qui ha defensat una estima més FAmlliure, la RE♭teva família, la vida que sempre somiLA♭aves. Només volem MI♭dir-te que anem a cuiRE♭dar-te.
MI♭Troba'm en tots els records que has RE♭guardat, en tots els carrers pels que LA♭vaig criMI♭dar per RE♭tu i MI♭ara només li agraeixo a l’atRE♭zar.
Per fer-me vaFAmlenta, per ser tan rebel, per treure la RE♭llengua, per vore el teu cel. Abraça’m amb LA♭tota la força que pugues i trenca’m MI♭el gel. Tens tantes feFAmrides pintades al RE♭cos i són tantes LA♭vides que tens al reMI♭cord, i queda’t RE♭tranquil, compta amb RE♭mmi.
LA♭MI♭FAmRE♭ LA♭MI♭FAmRE♭
I MI♭ara només li agraïsc a RE♭l’atzar.
Per fer-me vaFAmlenta, per ser tan rebel, per treure la RE♭llengua, per vore el teu cel. Abraça’m amb LA♭tota la força que pugues i trenca’m MI♭el gel. Tens tantes feFAmrides pintades al RE♭cos i són tantes LA♭vides que tens al reMI♭cord, i queda’t RE♭tranquil, compta amb RE♭mmi. MI♭ No vas a esMI♭tar sol.