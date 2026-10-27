Al meu país (ft. Ginestà) (Acords)

No me’n vaig a dormir si no sé què te passa

Acords Acords
Naina
naina vives o mortes
naina vives o mortes
LA♭ MI♭ SI♭m RE♭

No me’n vaig a LA♭dormir si no sé què te MI♭passa,
cada dia quan RE♭torne estàs més trist,
i jo semLA♭pre feliç et recorMI♭dava.
I ara fes-ho LA♭per mi, per la gent que te MI♭canta.
Som com una canRE♭çó sense sentit
que s’apaga si RE♭no forcem el crit.

MI♭Troba'm en tots els records que has RE♭guardat,
en tots els carrers pels que LA♭vaig criMI♭/SOLdar per RE♭tu
i MI♭ara només li agraïsc a RE♭l’atzar.

Per fer-me vaFAmlenta, per ser tan rebel,
per treure la RE♭llengua, per vore el teu cel.
Abraça’m amb LA♭tota la força que pugues
i trenca’m MI♭el gel.
Tens tantes feFAmrides pintades al RE♭cos
i són tantes LA♭vides que tens al reMI♭cord,
i queda’t RE♭tranquil, compta amb RE♭mmi.

No vas a esLA♭tar sol. RE♭
No vas a esLA♭tar sol, compta amb RE♭mi.

Tu LA♭ets el que ha conservat les arrels centeMI♭nàries.
Tu SI♭mets qui ha defensat una estima més FAmlliure,
la RE♭teva família, la vida que sempre somiLA♭aves.
Només volem MI♭dir-te que anem a cuiRE♭dar-te.

MI♭Troba'm en tots els records que has RE♭guardat,
en tots els carrers pels que LA♭vaig criMI♭dar per RE♭tu
i MI♭ara només li agraeixo a l’atRE♭zar.

Per fer-me vaFAmlenta, per ser tan rebel,
per treure la RE♭llengua, per vore el teu cel.
Abraça’m amb LA♭tota la força que pugues
i trenca’m MI♭el gel.
Tens tantes feFAmrides pintades al RE♭cos
i són tantes LA♭vides que tens al reMI♭cord,
i queda’t RE♭tranquil, compta amb RE♭mmi.

LA♭ MI♭ FAm RE♭
LA♭ MI♭ FAm RE♭

I MI♭ara només li agraïsc a RE♭l’atzar.

Per fer-me vaFAmlenta, per ser tan rebel,
per treure la RE♭llengua, per vore el teu cel.
Abraça’m amb LA♭tota la força que pugues
i trenca’m MI♭el gel.
Tens tantes feFAmrides pintades al RE♭cos
i són tantes LA♭vides que tens al reMI♭cord,
i queda’t RE♭tranquil, compta amb RE♭mmi.
MI♭
No vas a esMI♭tar sol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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