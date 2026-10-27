Al país de l'olivera (Acords)

Al país de l'olivera

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas coratge
obrint pas coratge
MImAl país de l'oliREvera
hi ha un riu de paMImper,
unes galtes color REterra
i un somriure d'arSOLgent.
Al país de les riLAmberes
hi ha un canyar sota els MImestels
i un mural de fulles SI7seques
a l'ombra d'un taronLAmger.

Al país de l'oliMImvera, SI7 MIm
al país de l'oliLAmvera. MIm SI7 MIm

Al país que dorm a REl'era
hi ha polsim de fruites MImvelles,
bicicletes entre REsèquies,
arracades de ciSOLreres.
Al país de les teulaLAmdes
hi ha besos d'aigua lliMImmó,
arrapades a les caSI7mes,
parotets a dins del LAmcor.

Al país que dorm a MIml'era, SI7 MIm
al país que dorm a LAml'era. MIm SI7 MIm

Al país de la infanDOtesa
hi ha il·lusions a les palSOLpentes,
somnis dibuixats a REl'aire,
promeses a les oreLAmlles.
Al país que jo ara eDOnyore
hi guarde un tresor seSOLcret,
un lligam que mai no es REtrenca,
un amor que mai no es SI7perd.

MIm RE SOL LAm
MIm RE SOL SI7 x2

Al MImpaís de cases REblanques
hi ha pins banyats en MImsal,
margallons entre baREladres,
peus descalços dins el SOLmar.
Al país de les maLAmrines
hi ha un sol roig a les vesMImprades,
catxirulos a les SI7platges
i uns dits pentinant oLAmnades.

Al país de cases MImblanSI7ques. MIm

Al país de les riREalles
hi ha raïm a les porMImxades,
ametles i olives neREgres,
un arròs fet amb cosSOLtelles.
Al país de les cosLAmteres
hi ha llaüts i guitarMImrons
i la veu de les ronSI7dalles
pessigant les emoLAmcions.

Al país de les riMIm→SI7aMImlles,
al país de les riLAm→MImaSI7→MImlles.

Al país de la infanDOtesa
hi ha il·lusions a les palSOLpentes,
somnis dibuixats a REl'aire,
promeses a les oLAmrelles.
Al país que jo m'esDOtime
hi guarde un tresor seSOLcret,
un lligam que mai no es REtrenca,
un amor que mai no es SI7perd.

MIm RE SOL LAm
MIm RE SOL SI7 x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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