hi ha un riu de pa
unes galtes color
i un somriure d'ar
Al país de les ri
hi ha un canyar sota els
i un mural de fulles
a l'ombra d'un taron
Al país de l'oli
al país de l'oli
Al país que dorm a
hi ha polsim de fruites
bicicletes entre
arracades de ci
Al país de les teula
hi ha besos d'aigua lli
arrapades a les ca
parotets a dins del
Al país que dorm a
al país que dorm a
Al país de la infan
hi ha il·lusions a les pal
somnis dibuixats a
promeses a les ore
Al país que jo ara e
hi guarde un tresor se
un lligam que mai no es
un amor que mai no es
Al
hi ha pins banyats en
margallons entre ba
peus descalços dins el
Al país de les ma
hi ha un sol roig a les ves
catxirulos a les
i uns dits pentinant o
Al país de cases
Al país de les ri
hi ha raïm a les por
ametles i olives ne
un arròs fet amb cos
Al país de les cos
hi ha llaüts i guitar
i la veu de les ron
pessigant les emo
Al país de les ri
al país de les ri
Al país de la infan
hi ha il·lusions a les pal
somnis dibuixats a
promeses a les o
Al país que jo m'es
hi guarde un tresor se
un lligam que mai no es
un amor que mai no es