SOLTu poses marxa i jo punt SImmort,
reposo el cap enDOrere i estiro les caREmes.
SOLEt miro pel retroviSImsor
dissimuladaDOment mentre sento el moREtor.
SOLSense cap pressa giro el SImcoll,
i els fils de la llum DOjuguen a ser pentagraREmes.
SOLEl dia sembla xafoSImgós,
però abaixo la fiDOnestra i em ve un glop de tarREdor.
DOEl sol és com un REou ferrat
amb un SOLnúvol que SImvol sucar-hi DOpa.
I callat sé que REsaps
que amb tu DOsoc de veriREtat.
Em portes i jo em SOLdeixo SIm
DOdes del seient REdel costat.
Em guies i et seSOLgueixo, SIm
DOsoc al seient REdel costat.
La ràdio ens dona una SOLcançó SIm
DOde Jarvis i cantem com si REfóssim canalla.
Jo em sé la lletra, però SOLtu no, SIm
DOi a mi m'agrada més la REteva versió.
DOPotser fa molt que REfem camí,
però et SOLprometo que SImno se'm fa aDOvorrit.
Calles, però saps que REsé
que no em DOcal ningú REmés.
MImI en aquest comDOpartiment
on REmai trobem
les SOLulleSImres de MImsol,
guardo tots aDOquells moments
que REfan el
REmapa
REdel que ara som.
Em guies i jo em SOLdeixo SIm
DOdes del seient REdel costat.
Em portes i et seSOLgueixo, SIm
DOsoc al seient REdel costat.
Em portes i jo em SOLdeixo SIm
DOsoc al seient REdel costat.
Em guies i et seSOLgueixo SIm
DOdes del seient REdel costat.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.