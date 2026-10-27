Al teu compàs (Acords)

Silencis tan plens de significat

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
Intro: LA DO#m FA#m MI x4

LASilencis tan DO#mplens de signifiFA#mcat,
mirades que eMIvoquen records del passat.
LAPressió sonoDO#mra, batecs traspassant els FA#mmurs,
somnis que creixen MIamb força davant dels meus ulls.
LAEstius absorDO#mbint tota la caFA#mlor;
hiverns que ens aMIbracen buscant l’escalfor;
LAles primaveres, DO#mcorxeres del teu comFA#mpàs;
tardors de llum i coMIlors que mai no oblidaràs.

REÉs la incerteMIsa de mantenir la flama encesa,
fer LA→créixer aquest DO#m→somni indeFA#mfens,
lluitar per un fuREtur, la força en estat MIpur.

LAQue mai s’aDO#mpagui aquesta FA#mnit, que no s’aMIdormin els sentits,
LAenlaiDO#mrant-nos ben aFA#mmunt, més MIa prop, menys lluny.
LAQue mai s’aDO#mpagui aquesta FA#mnit, que no s’aMIdormin els sentits,
LAenlaiDO#mrant-nos ben aFA#mmunt, més MIa prop, menys lluny.

LA DO#m FA#m MI x4

LAEsclata una esDO#mpurna de sensaFA#mcions,
s’encén cada MIvespre que em cantes cançons.
LAA cau d’orella, imDO#mpregnant-me del teu FA#malè,
dibuixes somMIriures que no oblidaré.
LAEstius absorbint DO#mtota la FA#mcalor;
hiverns que ens MIabracen buscant l’escalfor;
LAles primaveres, corDO#mxeres del teu FA#mcompàs;
tardors de llum i MIcolors que mai no oblidaràs.

REÉs la incerteMIsa de mantenir la flama encesa,
fer LA→créixer aquest DO#m→somni indeFA#mfens,
lluitar per un fuREtur, la força en estat MIpur.

LAQue mai s’aDO#mpagui aquesta FA#mnit, que no s’aMIdormin els sentits,
LAenlaiDO#mrant-nos ben aFA#mmunt, més MIa prop, menys lluny.
LAQue mai s’aDO#mpagui aquesta FA#mnit, que no s’aMIdormin els sentits,
LAenlaiDO#mrant-nos ben aFA#mmunt, més MIa prop, menys lluny.

LA DO#m FA#m MI x4
LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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