Intro:
LA DO#m FA#m MI x4 LASilencis tan DO#mplens de signifi FA#mcat,
mirades que e
MIvoquen records del passat. LAPressió sono DO#mra, batecs traspassant els FA#mmurs,
somnis que creixen
MIamb força davant dels meus ulls. LAEstius absor DO#mbint tota la ca FA#mlor;
hiverns que ens a
MIbracen buscant l’escalfor; LAles primaveres, DO#mcorxeres del teu com FA#mpàs;
tardors de llum i co
MIlors que mai no oblidaràs. REÉs la incerte MIsa de mantenir la flama encesa,
fer
LA→créixer aquest DO#m→somni inde FA#mfens,
lluitar per un fu
REtur, la força en estat MIpur. LAQue mai s’a DO#mpagui aquesta FA#mnit, que no s’a MIdormin els sentits, LAenlai DO#mrant-nos ben a FA#mmunt, més MIa prop, menys lluny. LAQue mai s’a DO#mpagui aquesta FA#mnit, que no s’a MIdormin els sentits, LAenlai DO#mrant-nos ben a FA#mmunt, més MIa prop, menys lluny. LA DO#m FA#m MI x4 LAEsclata una es DO#mpurna de sensa FA#mcions,
s’encén cada
MIvespre que em cantes cançons. LAA cau d’orella, im DO#mpregnant-me del teu FA#malè,
dibuixes som
MIriures que no oblidaré. LAEstius absorbint DO#mtota la FA#mcalor;
hiverns que ens
MIabracen buscant l’escalfor; LAles primaveres, cor DO#mxeres del teu FA#mcompàs;
tardors de llum i
MIcolors que mai no oblidaràs. REÉs la incerte MIsa de mantenir la flama encesa,
fer
LA→créixer aquest DO#m→somni inde FA#mfens,
lluitar per un fu
REtur, la força en estat MIpur. LAQue mai s’a DO#mpagui aquesta FA#mnit, que no s’a MIdormin els sentits, LAenlai DO#mrant-nos ben a FA#mmunt, més MIa prop, menys lluny. LAQue mai s’a DO#mpagui aquesta FA#mnit, que no s’a MIdormin els sentits, LAenlai DO#mrant-nos ben a FA#mmunt, més MIa prop, menys lluny. LA DO#m FA#m MI x4 LA
mirades que e
somnis que creixen
hiverns que ens a
tardors de llum i co
fer
lluitar per un fu
s’encén cada
dibuixes som
hiverns que ens
tardors de llum i
fer
lluitar per un fu