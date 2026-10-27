La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MIPapa, jo vull SOL#mser torero, MIpapa, jo vull SOL#mmatar toros, MIpapa, jo vull saltar SOL#mals ruedos. MIAaaSOL#may!DO#mPaaapa!Jo SOL#mvull ser SItorero.
DO#mI el pare es deMIsesperava, DO#mell que era SOL#mtan honorable, MIpotestat de SOL#mla sardana, MIi de les lleSOL#mtres catalanes, DO#mla veritat no MIcomprenia, SOL#mi quin cony de MIfill que tenia, si tenia el SOL#mque volia, MIsi tenia aSOL#mmor, tenia família.
DO#mI ho sento molt SIi ho sento molt MIi ho sento molt, FA#mperò haurem de MIresignant-se a no poder rentant-se.
FA#mHi ha seDO#mquia, FA#mhi ha sequia a la comarca, SIun tràgic racionament d'aigua, MIi els porcs moren a les granges SIi els iaios se'ns deshidraten, DO#ms'empastifen les sabates SIde ciment per les aceres, DO#mi ara haurem de resignant-se a sofrir la SIcara bruta de MIl'amor.
FA#mI ho sento molt SIi ho sento MImolt i ho sento molt.
SOL#mSi a la platja vas, LAsi a la platja vaig, MIsi a la platja anem.
SOL#mI si una cala trobes, LAi si una cala trobo, MIi si una cala trobem.
FA#mI si tu prens el sol, LAi si jo prenc el sol, MIsi prenem tots dos.
SOL#mSi jo veig una dona LAi si tu veus un home, MIés que som nosaltres.
FA#mMira tu quina caLAsualitat MIque ens ha tocat per viure, FA#mque és aquella LAdona ets tu MIi aquell home soc jo.
FA#mI ho sento molt SIi ho sento molt MIi ho sento molt, FA#mperò haurem de resignant-MIse a no poder rentant-se.
FA#mHi ha seDO#mquia, SOL#mhi ha sequia a la comarca, SIun tràgic racionament d'aigua, MIi els porcs moren a les granges SIi els iaios se'ns deshidraten, DO#ms'empastifen les sabates SIde ciment per les aceres, DO#mi ara haurem de resignant-se a sofrir la SIcara bruta MIde l'amor.