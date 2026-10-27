Albert (Acords)

Papa, jo vull ser torero

Acords Acords
Sílvia Pérez Cruz
silvia perez cruz granada
silvia perez cruz granada

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MIPapa, jo vull SOL#mser torero,
MIpapa, jo vull SOL#mmatar toros,
MIpapa, jo vull saltar SOL#mals ruedos.
MIAaaSOL#may!DO#mPaaapa!Jo SOL#mvull ser SItorero.

DO#mI el pare es deMIsesperava,
DO#mell que era SOL#mtan honorable,
MIpotestat de SOL#mla sardana,
MIi de les lleSOL#mtres catalanes,
DO#mla veritat no MIcomprenia,
SOL#mi quin cony de MIfill que tenia,
si tenia el SOL#mque volia,
MIsi tenia aSOL#mmor, tenia família.

DO#mI ho sento molt SIi ho sento molt MIi ho sento molt,
FA#mperò haurem de MIresignant-se a no poder rentant-se.

FA#mHi ha seDO#mquia,
FA#mhi ha sequia a la comarca,
SIun tràgic racionament d'aigua,
MIi els porcs moren a les granges
SIi els iaios se'ns deshidraten,
DO#ms'empastifen les sabates SIde ciment per les aceres,
DO#mi ara haurem de resignant-se
a sofrir la SIcara bruta de MIl'amor.

FA#mI ho sento molt SIi ho sento MImolt i ho sento molt.

SOL#mSi a la platja vas,
LAsi a la platja vaig,
MIsi a la platja anem.

SOL#mI si una cala trobes,
LAi si una cala trobo,
MIi si una cala trobem.

FA#mI si tu prens el sol,
LAi si jo prenc el sol,
MIsi prenem tots dos.

SOL#mSi jo veig una dona
LAi si tu veus un home,
MIés que som nosaltres.

FA#mMira tu quina caLAsualitat
MIque ens ha tocat per viure,
FA#mque és aquella LAdona ets tu
MIi aquell home soc jo.

FA#mI ho sento molt SIi ho sento molt MIi ho sento molt,
FA#mperò haurem de resignant-MIse a no poder rentant-se.

FA#mHi ha seDO#mquia,
SOL#mhi ha sequia a la comarca,
SIun tràgic racionament d'aigua,
MIi els porcs moren a les granges
SIi els iaios se'ns deshidraten,
DO#ms'empastifen les sabates SIde ciment per les aceres,
DO#mi ara haurem de resignant-se
a sofrir la SIcara bruta MIde l'amor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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