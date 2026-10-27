SI♭ FA MI♭ SOLm FA
SI♭Engego el FAmeu cor
al costat del SOLmmar. MI♭
SI♭I les ones reFAllisquen
sobre la SOLmpell mullada, MI♭
DOmsobre la pell creMI♭mada,
com SI♭gotes salades que FAvolen cap als núvols.
SI♭Deixa’t anar, MI♭ FA
SI♭deixa’t anar. MI♭ FA
SOLmAra és el moREmment,
SOLmsí, ara és el moREmment
DOmd’alçar el FAvol amb tu. SI♭
FA SOLm MI♭
SI♭I no, no tinguis FApor
SOLmde caure a MI♭l’aigua,
SI♭somiant un alFAtre cel
SOLmple d’aire MI♭on caure.
DOmI de secrets per viuMI♭re,
remoSI♭lins de riures que FAballen mentrela boira
juSOLmgant ens amaga, beMI♭llugant-nos
i per cada DOmraig, cada FAllum.
SI♭Deixa’t anar, MI♭ FA
SI♭deixa’t anar. MI♭ FA
SOLmAra és el moment, REm
SOLmsí, ara és el moment REm
DOmd’alçar el FAvolamb tu. SI♭
FA→SOLmD’alçar el vol amb tu, MI♭
SI♭d’alçar el vol amb FAtu,
SOLmd’alçar el vol amb MI♭tu,
DOmd’alçar el vol amb REmtu,
MI♭d’alçar el vol amb tu. FA SI♭
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.