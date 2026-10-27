FAmHe desdejunat i he digeLA♭rit les misèries que he visSI♭cut. FAmHe contat els escaLA♭lons que he trepitjat, i em ric de SI♭mi. FAmDe les mil maneLA♭res que hagués pogut sortir del SI♭pou, FAmper poder agafar aiLA♭re, per poder tornar amb SI♭tu.
FAmHe recalculat la direcciLA♭ó. La distància és la nostàlgiSI♭a, FAmque l’essència és l’abundànciLA♭a dels moments més ínSI♭tims. FAmHe desmantellat el nostre LA♭fred, tu cremaves els paSI♭pers, FAmincendiàrem l’albada gris amb el plaLA♭er.
FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh! MI♭Arrimar-nos l’un a l’altre, FAminiciant una tempesLA♭ta.
FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh! MI♭Caminant entre les flames, FAmtorne a caure en l’espiLA♭ral.
FAmLA♭SI♭
FAmHe après a estimar el meu LA♭país, quin color i quin saSI♭bor té el paradís. FAmEm refugie entre els teus pits LA♭i dic:
RE♭Quin sabor MI♭té la victòriFAma? RE♭Quina és MI♭la dolça forFAmça que ens ha MI♭fet criRE♭dar, que ens ha fet MI♭pensar en el que FAmsom? Som els que MI♭venen de RE♭baix, FAmvigilen MI♭el monsRE♭tre. Potser s’esMI♭cape del caFAmlaix.
No anem a MI♭fer-te espeRE♭rar, FAmrelaxa’t MI♭i miRE♭ra’ns; FAmdesfem el dogMI♭ma més viRE♭ral.
FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh! MI♭Arrimar-nos l’un a l’altre, FAminiciant una tempesLA♭ta.
FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh! MI♭Caminant entre les flames, FAmtorne a caure en l’espiLA♭ral.
RE♭D’arena i LA♭mar, de foc verFAmmell, del cant de l’oMI♭cell de terra fèrtil, RE♭d’alcohol i LA♭sal, de dies FAmllargs, de somMI♭nis valents, RE♭del teu caLA♭bell obsFAmcur.
RE♭
FAmSom els que MI♭venen de RE♭baix, FAmvigilen MI♭el monsRE♭tre. Potser s’esMI♭cape del caFAmlaix.
No anem a MI♭fer-te espeRE♭rar, FAmrelaxa’t MI♭i miRE♭ra’ns; FAmdesfem el dogMI♭ma més viRE♭ral.
FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh! MI♭Arrimar-nos l’un a l’altre, FAminiciant una tempesLA♭ta.
FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh! MI♭Caminant entre les flames, FAmtorne a caure en l’espiLA♭ral.
RE♭D’arena i LA♭mar, de foc verFAmmell, del cant de l’oMI♭cell de terra fèrtil, RE♭d’alcohol i LA♭sal, de dies FAmllargs, de somMI♭nis valents, RE♭del teu caLA♭bell obsFAmcur.