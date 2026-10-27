Alcohol i sal (Acords)

He desdejunat i he digerit

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls cendra i or
smoking souls cendra i or
FAm LA♭ SI♭

FAmHe desdejunat i he digeLA♭rit
les misèries que he visSI♭cut.
FAmHe contat els escaLA♭lons
que he trepitjat, i em ric de SI♭mi.
FAmDe les mil maneLA♭res
que hagués pogut sortir del SI♭pou,
FAmper poder agafar aiLA♭re,
per poder tornar amb SI♭tu.

FAmHe recalculat la direcciLA♭ó.
La distància és la nostàlgiSI♭a,
FAmque l’essència és l’abundànciLA♭a
dels moments més ínSI♭tims.
FAmHe desmantellat el nostre LA♭fred,
tu cremaves els paSI♭pers,
FAmincendiàrem l’albada gris amb el plaLA♭er.

FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh!
MI♭Arrimar-nos l’un a l’altre,
FAminiciant una tempesLA♭ta.

FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh!
MI♭Caminant entre les flames,
FAmtorne a caure en l’espiLA♭ral.

FAm LA♭ SI♭

FAmHe après a estimar el meu LA♭país,
quin color i quin saSI♭bor té el paradís.
FAmEm refugie entre els teus pits LA♭i dic:

RE♭Quin sabor MI♭té la victòriFAma?
RE♭Quina és MI♭la dolça forFAmça
que ens ha MI♭fet criRE♭dar,
que ens ha fet MI♭pensar en el que FAmsom?
Som els que MI♭venen de RE♭baix,
FAmvigilen MI♭el monsRE♭tre.
Potser s’esMI♭cape del caFAmlaix.

No anem a MI♭fer-te espeRE♭rar,
FAmrelaxa’t MI♭i miRE♭ra’ns;
FAmdesfem el dogMI♭ma més viRE♭ral.

FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh!
MI♭Arrimar-nos l’un a l’altre,
FAminiciant una tempesLA♭ta.

FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh!
MI♭Caminant entre les flames,
FAmtorne a caure en l’espiLA♭ral.

RE♭D’arena i LA♭mar, de foc verFAmmell,
del cant de l’oMI♭cell de terra fèrtil,
RE♭d’alcohol i LA♭sal, de dies FAmllargs,
de somMI♭nis valents,
RE♭del teu caLA♭bell obsFAmcur.

RE♭

FAmSom els que MI♭venen de RE♭baix,
FAmvigilen MI♭el monsRE♭tre.
Potser s’esMI♭cape del caFAmlaix.

No anem a MI♭fer-te espeRE♭rar,
FAmrelaxa’t MI♭i miRE♭ra’ns;
FAmdesfem el dogMI♭ma més viRE♭ral.

FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh!
MI♭Arrimar-nos l’un a l’altre,
FAminiciant una tempesLA♭ta.

FAmOhhhhhhhh! LA♭Ohhhhhhhhhh!
MI♭Caminant entre les flames,
FAmtorne a caure en l’espiLA♭ral.

RE♭D’arena i LA♭mar, de foc verFAmmell,
del cant de l’oMI♭cell de terra fèrtil,
RE♭d’alcohol i LA♭sal, de dies FAmllargs,
de somMI♭nis valents,
RE♭del teu caLA♭bell obsFAmcur.

RE♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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