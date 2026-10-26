REAra que els meus ulls entreLAveuen SOLla sereLAnor del REmeu capvespre, SImaprenc certesa en la LAveritat SOLque aLAbans endeREvinava: LAjo només tinc un desig d'amor, REun poble i una barca.
REREsusRELASOLRELASOLLA6LARE
REDe tants ahirs que s'esllaLAvisen, SOLguardo reLAgals REque ni esperava, SImpetxines plenes de LAbells tresors, SOLdolors que LAem fan REmestratge, SImque amb avarícia d'inLAfant voraç SOLaplego en LAl'eREquipatge, LAperò només tinc un desig d'amor, REun poble i una barca. LADesig d'amor per no perdre mai REel plaer d'enamorar-te, SImun poble que em deixi comparLAtir SOLla joLAia d'estiREmar-se LAi una SOLbarqueta, per si la mar LAla mort vulgués doREnar-me.
LAQue amb això em REbasta LAsi amb mi tinc els REastres, SImastres càlids que em LAsón lleials, SOLque de nit veig en el cel LAi de dia en SOLtots REvosaltres. LAQue amb això em REbasta.
REI tot passant les primaLAveres, SOLla viLAda haurà de REdespullar-me SImd'inútils túniques pel caLAmí SOLque duu LAcap a REl'essència LAon noSOLmés cal un desig d'amor, LAun poble i uSOLna REbarca... LAQue amb això em REbasta.
REArribar nu de formes LAvanes SOLal gest LAadust que REtot ho acaba, SImhavent entès que per LAtant d'amor SOLla fi vols LAamaREgar-me. SImLlavors potser si el cos LAm'ho permet, SOLet deixaré enLAgaREnyar-me. LAMe n'aSOLniré amb un desig d'amor, LAun poSOLble i uLAna REbarca. LADesig SOLd'amor per no perdre mai LAel plaer SOLd'eLAnamoRErar-te, SImun poble que em deixi LAcompartir SOLla joLAia SOLd'estiREmar-se LAi una SOLbarqueta, per si la mort LAla mar volgués doREnar-me.
LAQue amb això em REbasta LAsi amb mi tinc els REastres, SImastres càlids que em LAsón lleials, SOLque de nit veig en el cel LAi de dia en SOLtots REvosaltres. LAQue amb això em REbasta.
LAQue amb això em REbasta LAsi amb mi tinc els REastres, SImastres càlids que em LAsón lleials, SOLque de nit veig en el cel LAi de dia en SOLtots REvosaltres. LAQue amb això em REbasta.