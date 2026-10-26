Alè (Acords)

Ara que els meus ulls entreveuen

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach astres
lluis llach astres
REAra que els meus ulls entreLAveuen
SOLla sereLAnor del REmeu capvespre,
SImaprenc certesa en la LAveritat
SOLque aLAbans endeREvinava:
LAjo només tinc un desig d'amor,
REun poble i una barca.

RE REsus RE LA SOL RE LA SOL LA6 LA RE

REDe tants ahirs que s'esllaLAvisen,
SOLguardo reLAgals REque ni esperava,
SImpetxines plenes de LAbells tresors,
SOLdolors que LAem fan REmestratge,
SImque amb avarícia d'inLAfant voraç
SOLaplego en LAl'eREquipatge,
LAperò només tinc un desig d'amor,
REun poble i una barca.
LADesig d'amor per no perdre mai
REel plaer d'enamorar-te,
SImun poble que em deixi comparLAtir
SOLla joLAia d'estiREmar-se
LAi una SOLbarqueta, per si la mar
LAla mort vulgués doREnar-me.

LAQue amb això em REbasta
LAsi amb mi tinc els REastres,
SImastres càlids que em LAsón lleials,
SOLque de nit veig en el cel
LAi de dia en SOLtots REvosaltres.
LAQue amb això em REbasta.

REI tot passant les primaLAveres,
SOLla viLAda haurà de REdespullar-me
SImd'inútils túniques pel caLA
SOLque duu LAcap a REl'essència
LAon noSOLmés cal un desig d'amor,
LAun poble i uSOLna REbarca...
LAQue amb això em REbasta.

REArribar nu de formes LAvanes
SOLal gest LAadust que REtot ho acaba,
SImhavent entès que per LAtant d'amor
SOLla fi vols LAamaREgar-me.
SImLlavors potser si el cos LAm'ho permet,
SOLet deixaré enLAgaREnyar-me.
LAMe n'aSOLniré amb un desig d'amor,
LAun poSOLble i uLAna REbarca.
LADesig SOLd'amor per no perdre mai
LAel plaer SOLd'eLAnamoRErar-te,
SImun poble que em deixi LAcompartir
SOLla joLAia SOLd'estiREmar-se
LAi una SOLbarqueta, per si la mort
LAla mar volgués doREnar-me.

LAQue amb això em REbasta
LAsi amb mi tinc els REastres,
SImastres càlids que em LAsón lleials,
SOLque de nit veig en el cel
LAi de dia en SOLtots REvosaltres.
LAQue amb això em REbasta.

LAQue amb això em REbasta
LAsi amb mi tinc els REastres,
SImastres càlids que em LAsón lleials,
SOLque de nit veig en el cel
LAi de dia en SOLtots REvosaltres.
LAQue amb això em REbasta.

Digueu-els-hi esREtrelles!
LAMátia, Mátia einai t'astéREria!
Chiamateli astri!
SIm¡Llamadles luLAceros!
SOLKawakib! Étoiles! Kokhavim!
LADigueu-els-hi esREtrelles!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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