Alegre i encantada (Acords)

He buscat mil i un tresors de plaça en plaça

Acords Acords
Txarango
SOL#m DO# SOL#m DO# SOL#m DO# SI RE#

He SOL#mbuscat mil i un tresors de plaça en DO#plaça,
he SOL#mnegociat amb el rellotge a cada DO#passa.
He SOL#mvessat llàgrimes dolces quasi per tot DO#arreu
i he baSIllat amb cada lluna i he vist RE#pondre's la veu.

El reSOL#mcord sota la pell ha fet DO#trinxera
i el SOL#mteu cos ara té forma DO#de cançó.
I quan dorSOL#mmo, el meu somni és presó i tu ets DO#presonera.
I quan buSIfa l'aire, cau la maRE#ledicció.

MIAssalta'm com la SInit a les teuFA#lades, SOL#m→ FA#
MIarrenca'm el deSIsig a mosseFA#gades. SOL#m→ FA#
MIVine a dormir amb mi SIalegre i encanFA#tada, SOL#m→ FA#
MIassalta'm com la SInit a les teuFA#lades. SOL#m→ FA#

SOL#m DO# SOL#m DO# SOL#m DO# SI RE#

He vist SOL#mcom pateix la vida i com DO#s'ensorra.
He vist SOL#mcom entre els teus dits el temps DO#s'escorre.
A cada SOL#mpassa que es camina una petjada DO#s'endevina,
rere una SIaltra que s'esborra, com un RE#dibuix la sorra.

Ets tan SOL#mefímera, jo tan DO#esquerp,
que ha SOL#mfugit la primavera en un DO#sol dia
i ara SOL#menyoro aquella nit que em passejaDO#va pel teu cos
quan érem dos SIen un sol crit de rebel·lia. RE#I no descansa.

CaSOL#mminant del neguit DO#n'he fet matanSOL#mça.
El teu cos ara és cançó i DO#el vent és danSOL#msa.
Se l'emporta ben DO#lluny per buscar-SOL#mte
on cada viatge DO#renova MIl'esperança.

SanSIta vida que FA#mai no SOL#m→ FA# MIdescansa.
Es disSIfressa el FA#record SOL#m→ FA# MId'enyorança.
El teu cos aSIra és cançó i el FA#vent és SOL#m→ FA# MIdansa,
SIés FA#dansa. SOL#m→ FA#

MIAssalta'm com la SInit a les teuFA#lades, SOL#m→ FA#
MIarrenca'm el deSIsig a mosseFA#gades. SOL#m→ FA#
MIVine a dormir amb mi SIalegre i encanFA#tada, SOL#m→ FA#
MIassalta'm com la SInit a les teuFA#lades. SOL#m→ FA#

Torna amb MI→SImi, FA#torSOL#m→FA#na amb mi,
MI→SItorFA#na. SOL#m→ FA#
Vine a dormir amb MI→SImi aFA#legre SOL#m→FA#i encantada,
assalta'm com MI→SIla nit FA#a SOL#m→FA#les teulades.

MIEl teu cos serà reSIcord i el reFA#cord enyoSOL#mrança.
MIL'enyorança serà canSIçó i la cançó FA#fugirà amb SOL#ml'aire.
MII creuarà els mars de SImig món i en uFA#na ciutat lluSOL#mnyana,
MIen un ball entre SItothom, traurà FA#a baSOL#mllar-te.

MIAssalta'm com la SInit a les teuFA#lades, SOL#m→ FA#
MIarrenca'm el deSIsig a mosseFA#gades. SOL#m→ FA#
MIVine a dormir amb mi SIalegre i encanFA#tada, SOL#m→ FA#
MIassalta'm com la SInit a les teuFA#lades. SOL#m→ FA#

Torna amb MI→SImi, FA#torSOL#m→FA#na amb mi,
MI→SItorFA#na. SOL#m→ FA#
Vine a dormir amb MI→SImi aFA#legre SOL#m→FA#i encantada,
assalta'm com MI→SIla nit FA#a SOL#m→FA#les teulades.

SOL#mAssalta'm com la FA#nit a les MIteulades.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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