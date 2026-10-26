He SOL#mbuscat mil i un tresors de plaça en DO#plaça, he SOL#mnegociat amb el rellotge a cada DO#passa. He SOL#mvessat llàgrimes dolces quasi per tot DO#arreu i he baSIllat amb cada lluna i he vist RE#pondre's la veu.
El reSOL#mcord sota la pell ha fet DO#trinxera i el SOL#mteu cos ara té forma DO#de cançó. I quan dorSOL#mmo, el meu somni és presó i tu ets DO#presonera. I quan buSIfa l'aire, cau la maRE#ledicció.
MIAssalta'm com la SInit a les teuFA#lades, SOL#m→FA# MIarrenca'm el deSIsig a mosseFA#gades. SOL#m→FA# MIVine a dormir amb mi SIalegre i encanFA#tada, SOL#m→FA# MIassalta'm com la SInit a les teuFA#lades. SOL#m→FA#
SOL#mDO#SOL#mDO#SOL#mDO#SIRE#
He vist SOL#mcom pateix la vida i com DO#s'ensorra. He vist SOL#mcom entre els teus dits el temps DO#s'escorre. A cada SOL#mpassa que es camina una petjada DO#s'endevina, rere una SIaltra que s'esborra, com un RE#dibuix la sorra.
Ets tan SOL#mefímera, jo tan DO#esquerp, que ha SOL#mfugit la primavera en un DO#sol dia i ara SOL#menyoro aquella nit que em passejaDO#va pel teu cos quan érem dos SIen un sol crit de rebel·lia. RE#I no descansa.
CaSOL#mminant del neguit DO#n'he fet matanSOL#mça. El teu cos ara és cançó i DO#el vent és danSOL#msa. Se l'emporta ben DO#lluny per buscar-SOL#mte on cada viatge DO#renova MIl'esperança.
SanSIta vida que FA#mai no SOL#m→FA#MIdescansa. Es disSIfressa el FA#record SOL#m→FA#MId'enyorança. El teu cos aSIra és cançó i el FA#vent és SOL#m→FA#MIdansa, SIés FA#dansa. SOL#m→FA#
MIAssalta'm com la SInit a les teuFA#lades, SOL#m→FA# MIarrenca'm el deSIsig a mosseFA#gades. SOL#m→FA# MIVine a dormir amb mi SIalegre i encanFA#tada, SOL#m→FA# MIassalta'm com la SInit a les teuFA#lades. SOL#m→FA#
Torna amb MI→SImi, FA#torSOL#m→FA#na amb mi, MI→SItorFA#na. SOL#m→FA# Vine a dormir amb MI→SImi aFA#legre SOL#m→FA#i encantada, assalta'm com MI→SIla nit FA#a SOL#m→FA#les teulades.
MIEl teu cos serà reSIcord i el reFA#cord enyoSOL#mrança. MIL'enyorança serà canSIçó i la cançó FA#fugirà amb SOL#ml'aire. MII creuarà els mars de SImig món i en uFA#na ciutat lluSOL#mnyana, MIen un ball entre SItothom, traurà FA#a baSOL#mllar-te.
MIAssalta'm com la SInit a les teuFA#lades, SOL#m→FA# MIarrenca'm el deSIsig a mosseFA#gades. SOL#m→FA# MIVine a dormir amb mi SIalegre i encanFA#tada, SOL#m→FA# MIassalta'm com la SInit a les teuFA#lades. SOL#m→FA#
Torna amb MI→SImi, FA#torSOL#m→FA#na amb mi, MI→SItorFA#na. SOL#m→FA# Vine a dormir amb MI→SImi aFA#legre SOL#m→FA#i encantada, assalta'm com MI→SIla nit FA#a SOL#m→FA#les teulades.