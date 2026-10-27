Intro:
SIm LA RE MIm SIm FA# SIm LA RE MIm SIm FA# SIm
Tornen els Carnes
LAtoltes a les nits de REBenimaclet,
i ba
MImllem entre feres sal SImvatges i heretges que om FA#plen els carrers, SImi fem volar la LAvida quan la plaça es REclata a cantar,
i som
MImun riu de goles que en SImtonem ferotges can FA#çons d'alegria i combat!
Perquè a
REvui cantem per celebrar
que nin
MImgú mai no ens farà callar
i que la
LAvida és coratge i alegria,
un got a
REl'aire, un brindis pel demà.
Perquè a
REvui desafiem la por,
que el po
MImble que canta mai no mor.
Amunt els
LApunys, amunt les il·lusions,
que si can
FA#tem,
si cantem, mai mori
SImrem! LA RE MIm SIm FA# SIm LA RE MIm SIm FA# SIm
Quan acaba la
LAfesta, ens quedem asse REguts als portals,
i a la
MImcara cansada l'ale SImgria marcada al FA#sol del demà, SImi sentim que la LAvida és com un vai RExell que se'n va
cap a
MImnoves batalles que es SImperem lliurar amb FA#l'orgull dels herois quotidians.
Perquè a
REvui cantem per celebrar
que nin
MImgú mai no ens farà callar
i que la
LAvida és coratge i alegria,
un got a
REl'aire, un brindis pel demà.
Perquè a
REvui desafiem la por,
que el po
MImble que canta mai no mor.
Amunt els
LApunys, amunt les il·lusions,
que si can
FA#tem,
si cantem, mai mori
SImrem! LA RE MIm SIm FA# SIm LA RE MIm SIm FA# SIm x4
Tornen els Carnes
i ba
i som
Perquè a
que nin
i que la
un got a
Perquè a
que el po
Amunt els
que si can
si cantem, mai mori
Quan acaba la
i a la
cap a
Perquè a
que nin
i que la
un got a
Perquè a
que el po
Amunt els
que si can
si cantem, mai mori