Alegria (Acords)

Tornen els Carnestoltes a les nits de Benimaclet

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas coratge
obrint pas coratge
Intro: SIm LA RE
MIm SIm FA#
SIm LA RE
MIm SIm FA# SIm

Tornen els CarnesLAtoltes a les nits de REBenimaclet,
i baMImllem entre feres salSImvatges i heretges que omFA#plen els carrers,
SImi fem volar la LAvida quan la plaça esREclata a cantar,
i som MImun riu de goles que enSImtonem ferotges canFA#çons d'alegria i combat!

Perquè aREvui cantem per celebrar
que ninMImgú mai no ens farà callar
i que la LAvida és coratge i alegria,
un got a REl'aire, un brindis pel demà.
Perquè aREvui desafiem la por,
que el poMImble que canta mai no mor.
Amunt els LApunys, amunt les il·lusions,
que si canFA#tem,
si cantem, mai moriSImrem!

LA RE
MIm SIm FA#
SIm LA RE
MIm SIm FA# SIm

Quan acaba la LAfesta, ens quedem asseREguts als portals,
i a la MImcara cansada l'aleSImgria marcada al FA#sol del demà,
SImi sentim que la LAvida és com un vaiRExell que se'n va
cap a MImnoves batalles que esSImperem lliurar amb FA#l'orgull dels herois quotidians.

Perquè aREvui cantem per celebrar
que ninMImgú mai no ens farà callar
i que la LAvida és coratge i alegria,
un got a REl'aire, un brindis pel demà.
Perquè aREvui desafiem la por,
que el poMImble que canta mai no mor.
Amunt els LApunys, amunt les il·lusions,
que si canFA#tem,
si cantem, mai moriSImrem!

LA RE
MIm SIm FA#
SIm LA RE
MIm SIm FA# SIm x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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