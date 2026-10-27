REmMare, germana i filla, de qui? LAÀvia, companya, de REmlluita i camí.
SOLmEts. Som. SeFArem i riurem, LAcom ales REmlliures al vent. SOLmEts. Som. SeFArem i riurem, LAcom ales REmlliures al vent.
REmSoc propietària de tot el que em passa, de SI♭tots els meus somnis i de les meves passes, de LAtot el que penso, de tot el que sento, de REmla meva ment i dels meus arguments.
REmDiuen que les dones no fem llinatge. SOLmI doncs, què som? Hotels dins les nostres panxes? LADiuen que ens diuen el que haurem de fer: fem REmnostra la nit, conquerim el carrer.
FAPuc. Vull. Soc i veig. SI♭Dic i faig. Escolto i ric, FAballo i canto, em visc i em ploro, RE♭per FAmi. FAPuc. Vull. Soc i veig. SI♭Dic i faig. Escolto i ric, FAballo i canto, em visc i em ploro, RE♭per FAmi.
REmMare, germana i filla, de qui? LAÀvia, companya, de REmlluita i camí.
SOLmEts. Som. SeFArem i riurem, LAcom ales REmlliures al vent. SOLmEts. Som. SeFArem i riurem, LAcom ales REmlliures al vent.
REmSorgida de la flama, sols tindrem ja la vida. Si SI♭dius que em respectes, escup la tirania. LASom propietàries de la nostra pell, i el REmcondicional convertim-lo en present.
REmNo t'avergonyeixis de ser com ets, SOLmque el vidre s'esquerda, però llavors talla més, que ens LAhem de voler lliures, ales al vent, i si et REmdiuen: tu no cridis, alça més fort la veu.
FAPuc. Vull. Soc i veig. SI♭Dic i faig. Escolto i ric, FAballo i canto, em visc i em ploro, RE♭per FAmi. FAPuc. Vull. Soc i veig. SI♭Dic i faig. Escolto i ric, FAballo i canto, em visc i em ploro, RE♭per FAmi.
REmMare, germana i filla, de qui? LAÀvia, companya, de REmlluita i camí.
SOLmEts. Som. SeFArem i riurem, LAcom ales REmlliures al vent. SOLmEts. Som. SeFArem i riurem, LAcom ales REmlliures al vent. SOLmEts. Som. SeFArem i riurem, LAcom ales REmlliures al vent. SOLmEts. Som. SeFArem i riurem, LAcom ales REmlliures al vent.