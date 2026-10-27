Ales al vent (Acords)

Mare, germana i filla, de qui?

Acords Acords
Gemma Humet
gemma humet matria
gemma humet matria
REm

REmMare, germana i filla, de qui?
LAÀvia, companya, de REmlluita i camí.

SOLmEts. Som. SeFArem i riurem,
LAcom ales REmlliures al vent.
SOLmEts. Som. SeFArem i riurem,
LAcom ales REmlliures al vent.

REmSoc propietària de tot el que em passa,
de SI♭tots els meus somnis i de les meves passes,
de LAtot el que penso, de tot el que sento,
de REmla meva ment i dels meus arguments.

REmDiuen que les dones no fem llinatge.
SOLmI doncs, què som? Hotels dins les nostres panxes?
LADiuen que ens diuen el que haurem de fer:
fem REmnostra la nit, conquerim el carrer.

FAPuc. Vull. Soc i veig.
SI♭Dic i faig. Escolto i ric,
FAballo i canto, em visc i em ploro,
RE♭per FAmi.
FAPuc. Vull. Soc i veig.
SI♭Dic i faig. Escolto i ric,
FAballo i canto, em visc i em ploro,
RE♭per FAmi.

REmMare, germana i filla, de qui?
LAÀvia, companya, de REmlluita i camí.

SOLmEts. Som. SeFArem i riurem,
LAcom ales REmlliures al vent.
SOLmEts. Som. SeFArem i riurem,
LAcom ales REmlliures al vent.

REmSorgida de la flama, sols tindrem ja la vida.
Si SI♭dius que em respectes, escup la tirania.
LASom propietàries de la nostra pell,
i el REmcondicional convertim-lo en present.

REmNo t'avergonyeixis de ser com ets,
SOLmque el vidre s'esquerda, però llavors talla més,
que ens LAhem de voler lliures, ales al vent,
i si et REmdiuen: tu no cridis, alça més fort la veu.

FAPuc. Vull. Soc i veig.
SI♭Dic i faig. Escolto i ric,
FAballo i canto, em visc i em ploro,
RE♭per FAmi.
FAPuc. Vull. Soc i veig.
SI♭Dic i faig. Escolto i ric,
FAballo i canto, em visc i em ploro,
RE♭per FAmi.

REmMare, germana i filla, de qui?
LAÀvia, companya, de REmlluita i camí.

SOLmEts. Som. SeFArem i riurem,
LAcom ales REmlliures al vent.
SOLmEts. Som. SeFArem i riurem,
LAcom ales REmlliures al vent.
SOLmEts. Som. SeFArem i riurem,
LAcom ales REmlliures al vent.
SOLmEts. Som. SeFArem i riurem,
LAcom ales REmlliures al vent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi