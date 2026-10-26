Intro:
MIm DO SOL SI x2 MImEls seus pals DOa les rodes SOLsón ales REnoves per volar MImi posar els DOobjectius molt SOLmés en SIllà. MImI a ca DOda artimanya SOLens haurem REde reformular. MImNo hi ha munta DOnya on no es pu SOLgui pu SIjar. DOSi cauen a MImterra, REajuda a aixecar els com LApanys, DOque no s'ha gua SOLnyat cap guerra REmai sen SIse perdre batalles abans. MImTren DOca el seu SOLordre. REEl camí es fa cami MImnant.
Si
DOvols, pots SOLcórrer. La SIsort es busca a cada ins MImtant.
Tu ho
DOpots re SOLsoldre. Les REcoses surten quan es MImfan.
La
DOlluita es guanya llui SItant, no paris MImmai. MIm DO SOL SI x2 MImI a ca DOda sorpresa SOLt'adones REque mai ho has vist tot MImi que demà DOpots descobrir SOLun nou SImón. MImI a ca DOda promesa que SOLdesprés no REpodràs pas complir, MImt'adones que pro DOmetre massa és SOLcom men SItir. DOSi cauen a MImterra, REajuda a aixecar els com LApanys, DOque no s'ha gua SOLnyat cap guerra REmai sen SIse perdre batalles abans. MImTren DOca el seu SOLordre. REEl camí es fa cami MImnant.
Si
DOvols, pots SOLcórrer. La SIsort es busca a cada ins MImtant.
Tu ho
DOpots re SOLsoldre. Les REcoses surten quan es MImfan.
La
DOlluita es guanya llui SItant, no paris MImmai. DO→ MImHey! RE→ SIHey! DO→ MImHey! REHey! DO→ MIm→ RE→ SI→ DO→ MIm→ RESen SIse perdre batalles abans. MImTren DOca el seu SOLordre. REEl camí es fa cami MImnant.
Si
DOvols, pots SOLcórrer. La SIsort es busca a cada ins MImtant.
Tu ho
DOpots re SOLsoldre. Les REcoses surten quan es MImfan.
La
DOlluita es guanya llui SItant, no paris MImmai. MIm DO SOL SI x2
Si
Tu ho
La
Si
Tu ho
La
Si
Tu ho
La