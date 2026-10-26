Ales noves (Acords)

Els seus pals a les rodes són ales noves per volar

Acords Acords
Buhos
buhos natura salvatge
buhos natura salvatge
Intro: MIm DO SOL SI x2

MImEls seus pals DOa les rodes SOLsón ales REnoves per volar
MImi posar els DOobjectius molt SOLmés enSIllà.

MImI a caDOda artimanya SOLens haurem REde reformular.
MImNo hi ha muntaDOnya on no es puSOLgui puSIjar.

DOSi cauen a MImterra, REajuda a aixecar els comLApanys,
DOque no s'ha guaSOLnyat cap guerra REmai senSIse perdre batalles abans.

MImTrenDOca el seu SOLordre. REEl camí es fa camiMImnant.
Si DOvols, pots SOLcórrer. La SIsort es busca a cada insMImtant.
Tu ho DOpots reSOLsoldre. Les REcoses surten quan es MImfan.
La DOlluita es guanya lluiSItant, no paris MImmai.

MIm DO SOL SI x2

MImI a caDOda sorpresa SOLt'adones REque mai ho has vist tot
MImi que demà DOpots descobrir SOLun nou SImón.

MImI a caDOda promesa que SOLdesprés no REpodràs pas complir,
MImt'adones que proDOmetre massa és SOLcom menSItir.

DOSi cauen a MImterra, REajuda a aixecar els comLApanys,
DOque no s'ha guaSOLnyat cap guerra REmai senSIse perdre batalles abans.

MImTrenDOca el seu SOLordre. REEl camí es fa camiMImnant.
Si DOvols, pots SOLcórrer. La SIsort es busca a cada insMImtant.
Tu ho DOpots reSOLsoldre. Les REcoses surten quan es MImfan.
La DOlluita es guanya lluiSItant, no paris MImmai.

DO→MImHey! RE→SIHey! DO→MImHey! REHey!
DO→MIm→RE→SI→DO→MIm→RESenSIse perdre batalles abans.

MImTrenDOca el seu SOLordre. REEl camí es fa camiMImnant.
Si DOvols, pots SOLcórrer. La SIsort es busca a cada insMImtant.
Tu ho DOpots reSOLsoldre. Les REcoses surten quan es MImfan.
La DOlluita es guanya lluiSItant, no paris MImmai.

MIm DO SOL SI x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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