Algun dia (Acords)

Cada dia penso en tu

Acords Acords
Julieta
julieta juji
julieta juji
DO#m7Cada dia penso en tu.
FA#m7No te'n vas mai del meu cap,
no SIm7se m'oblida
DO#m7la teva veu, els FA#m7teus ulls. Ens he imaginat
viSIm7vint la vida.
Em DO#m7fa com vergonya noFA#m7més de pensar en els dos
i en SIm7com em mires.
DO#m7Espero dir-te que FA#m7moro per estar amb tu. Eh!
Algun SIm7dia.

DO#m7Algun FA#m7dia... SIm7
DO#m7Algun FA#m7dia... SIm7
DO#m7Algun FA#m7dia... SIm7
DO#m7Algun FA#m7dia... SIm7

DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso
DO#m7que nunFA#m7ca me vas a SIm7dar (Nunca me vas a amar).
DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso
DO#m7que nunFA#m7ca me vas a dar. SIm7Nunca me vas a amar,
DO#m7 FA#m7 SIm7 nunca me vas a amar, nunca me vas a amar,
DO#m7nunFA#m7ca me SIm7vas a amar.

DO#m7CaFA#m7da dia SIm7penso en tu.
DO#m7No sé FA#m7si ho hauSIm7ràs notat. (Ah! Ah! Ah!)
DO#m7Per com FA#m7em poso vermeSIm7lla si et tinc al costat. (Ai!)
DO#m7Em fa FA#m7com vergonya noSIm7més de pensar en els dos
DO#m7i FA#m7en com SIm7em mires.
DO#m7EspeFA#m7ro dir-te que moSIm7ro per estar amb tu. Eh!

DO#m7Algun FA#m7dia... SIm7
DO#m7Algun FA#m7dia... SIm7
DO#m7Algun FA#m7dia... SIm7
DO#m7Algun FA#m7dia... SIm7

DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso
DO#m7que nunFA#m7ca me vas a SIm7dar (Nunca me vas a amar).
DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso
DO#m7que nunFA#m7ca me vas a dar. SIm7Nunca me vas a amar,
DO#m7 FA#m7 SIm7 nunca me vas a amar, nunca me vas a amar,
DO#m7nunFA#m7ca me SIm7vas a amar.

DO#m7Nunca FA#m7me vas a aSIm7mar...

DO#m7Nunca FA#m7me vas a aSIm7mar...

FA#m7Diga'm si m'estimes quan te'n MIvas lluny (molt lluny).
FA#m7Quan no et veig, em poso trista MIi tanco els ulls.

DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso
DO#m7que nunFA#m7ca me vas a SIm7dar (Nunca me vas a amar).
DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso
DO#m7que nunFA#m7ca me vas a dar. SIm7Nunca me vas a amar,
DO#m7 FA#m7 SIm7 nunca me vas a amar, nunca me vas a amar,
DO#m7nunFA#m7ca me SIm7vas a amar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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