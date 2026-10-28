DO#m7Cada dia penso en tu. FA#m7No te'n vas mai del meu cap, no SIm7se m'oblida DO#m7la teva veu, els FA#m7teus ulls. Ens he imaginat viSIm7vint la vida. Em DO#m7fa com vergonya noFA#m7més de pensar en els dos i en SIm7com em mires. DO#m7Espero dir-te que FA#m7moro per estar amb tu. Eh! Algun SIm7dia.
DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso DO#m7que nunFA#m7ca me vas a SIm7dar (Nunca me vas a amar). DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso DO#m7que nunFA#m7ca me vas a dar. SIm7Nunca me vas a amar, DO#m7FA#m7SIm7 nunca me vas a amar, nunca me vas a amar, DO#m7nunFA#m7ca me SIm7vas a amar.
DO#m7CaFA#m7da dia SIm7penso en tu. DO#m7No sé FA#m7si ho hauSIm7ràs notat. (Ah! Ah! Ah!) DO#m7Per com FA#m7em poso vermeSIm7lla si et tinc al costat. (Ai!) DO#m7Em fa FA#m7com vergonya noSIm7més de pensar en els dos DO#m7i FA#m7en com SIm7em mires. DO#m7EspeFA#m7ro dir-te que moSIm7ro per estar amb tu. Eh!
DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso DO#m7que nunFA#m7ca me vas a SIm7dar (Nunca me vas a amar). DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso DO#m7que nunFA#m7ca me vas a dar. SIm7Nunca me vas a amar, DO#m7FA#m7SIm7 nunca me vas a amar, nunca me vas a amar, DO#m7nunFA#m7ca me SIm7vas a amar.
DO#m7Nunca FA#m7me vas a aSIm7mar...
DO#m7Nunca FA#m7me vas a aSIm7mar...
FA#m7Diga'm si m'estimes quan te'n MIvas lluny (molt lluny). FA#m7Quan no et veig, em poso trista MIi tanco els ulls.
DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso DO#m7que nunFA#m7ca me vas a SIm7dar (Nunca me vas a amar). DO#m7Dime FA#m7que no voy a SIm7llorar por cada beso DO#m7que nunFA#m7ca me vas a dar. SIm7Nunca me vas a amar, DO#m7FA#m7SIm7 nunca me vas a amar, nunca me vas a amar, DO#m7nunFA#m7ca me SIm7vas a amar.