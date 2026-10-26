T'haurà REpassat algun LAcop, si has tocat SImai el fons, FA#mquan no queREda energiLAa per fer un SIúltim esforç; FA#ma mi, quan esDO#tic a LApunt de cedir.
AlguREna cosa em diu que seLAgueixi i em REdemana que no em renLAdeixi. Alguna REcosa em diu que no LAdubti de SImi.
RELARELA RELASI
FA#m Sento caure REels segons LAcom gotes SIdins d'un pot. FA#mEstà ploREvent tinta LAxina i cau SIsobre el meu cos. FA#mBusco REalguna cosa LAque em tregui SId'aquest pou. FA#mTrobo la teDO#va miLArada.
AlguREna cosa em diu que seLAgueixi i em REdemana que no em renLAdeixi. Alguna REcosa em diu que no LAdubti de SImi.
RELARELA RELASI
SImPotser ha arribat el moment LAde triar entre tibar REo empènyer. SImPotser, si m'hi fixo bé, no estic tan MImalament.
AlguREna cosa em diu que seLAgueixi i em REdemana que no em renLAdeixi. Alguna REcosa em diu que no LAdubti de SImi.
AlguREna cosa em diu que seLAgueixi i em REdemana que no em renLAdeixi. Alguna REcosa em diu que no LAdubti de SImi.