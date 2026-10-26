RE LA RE LA

RE LA SI

RE LA RE LA

RE LA SI



FA#m



T'haurà RE passat algun LA cop,

si has tocat SI mai el fons,

FA#m quan no que RE da energi LA a

per fer un SI últim esforç;

FA#m a mi, quan es DO# tic

a LA punt de cedir.



Algu RE na cosa em diu que se LA gueixi

i em RE demana que no em ren LA deixi.

Alguna RE cosa em diu que

no LA dubti de SI mi.



RE LA RE LA

RE LA SI



FA#m

Sento caure RE els segons

LA com gotes SI dins d'un pot.

FA#m Està plo RE vent tinta LA xina

i cau SI sobre el meu cos.

FA#m Busco RE alguna cosa LA que em

tregui SI d'aquest pou.

FA#m Trobo la te DO# va mi LA rada.



Algu RE na cosa em diu que se LA gueixi

i em RE demana que no em ren LA deixi.

Alguna RE cosa em diu que

no LA dubti de SI mi.



RE LA RE LA

RE LA SI



SIm Potser ha arribat el moment

LA de triar entre tibar RE o empènyer.

SIm Potser, si m'hi fixo bé,

no estic tan MI malament.



Algu RE na cosa em diu que se LA gueixi

i em RE demana que no em ren LA deixi.

Alguna RE cosa em diu que

no LA dubti de SI mi.



Algu RE na cosa em diu que se LA gueixi

i em RE demana que no em ren LA deixi.

Alguna RE cosa em diu que

no LA dubti de SI mi.



RE LA RE LA

RE LA SI



RE LA RE LA

RE LA SI



FA#