Alguna cosa (Acords)

T'haurà passat algun cop

Acords Acords
Gossos
gossos 8
gossos 8
RE LA RE LA
RE LA SI
RE LA RE LA
RE LA SI

FA#m

T'haurà REpassat algun LAcop,
si has tocat SImai el fons,
FA#mquan no queREda energiLAa
per fer un SIúltim esforç;
FA#ma mi, quan esDO#tic
a LApunt de cedir.

AlguREna cosa em diu que seLAgueixi
i em REdemana que no em renLAdeixi.
Alguna REcosa em diu que
no LAdubti de SImi.

RE LA RE LA
RE LA SI

FA#m
Sento caure REels segons
LAcom gotes SIdins d'un pot.
FA#mEstà ploREvent tinta LAxina
i cau SIsobre el meu cos.
FA#mBusco REalguna cosa LAque em
tregui SId'aquest pou.
FA#mTrobo la teDO#va miLArada.

AlguREna cosa em diu que seLAgueixi
i em REdemana que no em renLAdeixi.
Alguna REcosa em diu que
no LAdubti de SImi.

RE LA RE LA
RE LA SI

SImPotser ha arribat el moment
LAde triar entre tibar REo empènyer.
SImPotser, si m'hi fixo bé,
no estic tan MImalament.

AlguREna cosa em diu que seLAgueixi
i em REdemana que no em renLAdeixi.
Alguna REcosa em diu que
no LAdubti de SImi.

AlguREna cosa em diu que seLAgueixi
i em REdemana que no em renLAdeixi.
Alguna REcosa em diu que
no LAdubti de SImi.

RE LA RE LA
RE LA SI

RE LA RE LA
RE LA SI

FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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