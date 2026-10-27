FA# SI DO# SI
FA# LA#m LA
SOL#mSovint estem tan a DO#prop
SOL#mque et puc sentir respiDO#rar.
SOL#mHe estat a punt uns quants DO#cops
d'agaLA#far-te la FAmmà,
SIperò no m'he atrevit a fer el MIpas.
SOL#mPuc recordar sense esDO#forç
SOL#mcada moment que hem pasDO#sat,
SOL#mtots dos rient o parDO#lant
de coses SOL#mpoc imporFAmtants
SIi de com m'estaves miMIrant.
FA#En quin moSIment,
FA#en quin moSIment,
FA#en quin moment SI
dos amics pasDO#sen a ser
SIalguna cosa més?
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.