Alliberar-nos (Acords)

Digues, quines són

Acords Acords
Xavi Sarrià
LAm

DODigues, quines SOLsón
les teues espeLAmrances?
DOCom hem après a SOLviure
en tantes baLAmtalles?
FAQuè és el que encara ens DOmou
a seguir endavant REmavui?
FAQuant fa que viSOLvim
en les seues gàLAmbies?

DOTrobem a falSOLtar
el que més estiLAmmàvem,
DOen un bocí SOLde cel
un tros de noLAmsaltres,
DOi tot el que hem paSOLtit
ens ha fet més LAmfràgils,
DOperò la nostra victòSOLria
és un somriure als LAmllavis.

SOLI encara que el dolor
no ens ha fet més LAmforts,
FAhem après a ballar
amb les nostres DOpors,
SOLmullar-nos amb la pluja,
camuflar-nos en la fosLAmcor,
FAcuidar de la flama
que ens habita SOLcor.

Quan em REmdius
que tot anirà FAbé,
que hem nascut per lluiDOtar
fins l’últim aSOLlè,
fins l’últim aSOLlè.

DODigues, què vam SOLperdre
en les lluites d’aLAmhir?
DOQuè ens van enseSOLnyar?
I per què vam seLAmguir?
FAQuè és el que et preoDOcupa
i et deixa callaREmda avui?
FAQuins ocells prohiSOLbits
fem volar a les LAmnits?

SOLI encara que el dolor
no ens ha fet més LAmforts,
FAhem après a ballar
amb les nostres DOpors,
SOLmullar-nos amb la pluja,
camuflar-nos en la fosLAmcor,
FAcuidar de la flama
que ens habita SOLcor.

Quan em REmdius
que tot anirà FAbé,
que hem nascut per lluiDOtar
fins l’últim aSOLlè,
fins l’últim aSOLlè.

REmI amb un fil de veu
cantem cançons d’aFAhir,
REmles antigues promeses
que mai vam comDOplir,
REmla brisa a les cares,
els llavis taSOLllats,
REmversos que flueixen
com batecs suFAaus.
REmI tanque els ulls
i pense en tot el que hem visFAcut,
REmel que ens queda per fer,
tot el que hem creFAgut,
REmun somriure nu,
un instant de FApau,
REmalliberar-nos juntes
amb un crit bruFAtal.

REm FA DO SOL x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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