REDalt d'un avió, enmig d'una important reuSOLnió, xingant en la parenta. REA la teua boda, fent-te una manola, SOLmanipulant una boa.
Lo REdia de l'estrena a la principal escena, fent SOLmalabars de foc, guanyant la mà al guinyot, voRElant fent parapent, buscant aparcament, lleSOLgint a missa el Nou Testament.
LAElla no perd punt, sempre disposada a ataSOLcar. LATant li fot dilluns, dimarts com festes de guarSOLdar.
RELa puta almorrana m'ha deixat lo SOLcul REmés roig que una mangrana de sang i de SOLpus. RELa puta almorrana m'ha deixat lo SOLcul REmés roig que una mangrana de sang i de SOLpus. La REputa almorrana m'ha deixat lo SOLcul...
RESOL
En RElo ram a la mà, a punt de confessar lo SOLteu amor per una dama. Al REcurro de ressaca, bevent suc de tomaca, poSOLsant los diners dins la saca.
REVestidet de drag queen corrent pel Sant Fermín, caSOLdàver d'empalmada de part en embrassada, aREmorrat al piló, a mitja inspiració, canSOLtant salms a Nostre Senyor.
LAElla no perd punt, sempre disposada a ataSOLcar. LATant li fot dilluns, dimarts com festes de guarSOLdar.
RESOL
RELa natura és implacable, mai no et tirarà ni un cable. L'home SOLno té cap control sobre la terra, la lluna ni el sol. Que estàs REsol davant del món, contra n'ell tu res no pots, que si el SOLcel diu que vol ploure, plou, plou, plou i prou! Potser un REdia, quan te lleves, encà dormigue lo sol i que un SOLdia de molt d'aire a la mar se cale foc. No ets REmés que una formigueta sota un cel rogenc immens que te SOLxopa la poteta quan mos porta pluja o vent.
La REputa almorrana m'ha deixat lo SOLcul més REroig que una mangrana de sang i de SOLpus. La REputa almorrana m'ha deixat lo SOLcul més SImroig que una mangrana LAde sang i de SOLpus.