REsus2Un cigarro, un tallat DO#m7no són temes de FA#m7gran denMIsitat. REsus2Giren es ventilaLAdors. REsus2Una falta personal. DO#m7Tantes baixes en FA#m7es meu MIsofà. REsus2Mil cent-cinquanta conLAdons.
SImAlpinistes-DO#m7samurais, FA#m7coses més rares mos han de LApassar. SImQui em sabria DO#m7contestar REsus2com és un dia MIjust a punt d'acabar?
REsus2Un principi d'estació DO#m7de cabines per FA#m7telefoMInar. REsus2Xerrava amb es contestaLAdor.
SImUn indici de DO#m7final. FA#m7Previsions males de calcuLAlar. SImQui em sabria DO#m7contestar REsus2com és un dia MIjust a punt d'acabar?
I un FA#màngel desplega ses MIales i REsus2deixa el cel ple de claLAror i un SImpern de satèl·lit traDO#m7vessa paisatges i REsus2capses de retolaMIdors, ses FA#mflors se despinten des MIarbres i es REsus2ules les perden del LAtot, ses SImalbes vesteixen sa DO#m7pura matèria des REsus2gremi de sa construcMIció.
REsus2Un cigarro, un tallat DO#m7no són temes de FA#m7gran densiMItat. REsus2Giren es ventilaLAdors. REsus2Una foto, manantials. DO#m7Augmentam es niFA#m7vell d'expulMIsions. REsus2Beus aigua des meus griLAfons.
SImAlpinistes-DO#m7samurais, FA#m7coses més rares mos han de LApassar. SImQui em sabria DO#m7contestar REsus2com és un dia MIjust a punt d'acabar?
I un FA#màngel desplega ses MIales i REsus2deixa el cel ple de claLAror i un SImpern de satèl·lit traDO#m7vessa paisatges i REsus2capses de retolaMIdors, ses FA#mflors se despinten des MIarbres i es REsus2ules les perden del LAtot, ses SImalbes vesteixen sa DO#m7pura matèria des REsus2gremi de sa construcMIció i un FA#màngel desplega ses MIales i REsus2deixa el cel ple de claLAror i un SImpern de satèl·lit traDO#m7vessa paisatges i REsus2capses de retolaMIdors.
REsus2DO#m7FA#m7MI
REsus2Un principi d'estació DO#m7de cabines per FA#m7telefoMInar. REsus2Xerrava amb es contesLAtador.
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