Alpinistes-samurais (Acords)

Ses flors se despinten des arbres

Acords Acords
Antònia Font
REsus2 DO#m7 FA#m7 MI REsus2 LA

REsus2Un cigarro, un tallat
DO#m7no són temes de FA#m7gran denMIsitat.
REsus2Giren es ventilaLAdors.
REsus2Una falta personal.
DO#m7Tantes baixes en FA#m7es meu MIsofà.
REsus2Mil cent-cinquanta conLAdons.

SImAlpinistes-DO#m7samurais,
FA#m7coses més rares mos han de LApassar.
SImQui em sabria DO#m7contestar
REsus2com és un dia MIjust a punt d'acabar?

REsus2Un principi d'estació
DO#m7de cabines per FA#m7telefoMInar.
REsus2Xerrava amb es contestaLAdor.

SImUn indici de DO#m7final.
FA#m7Previsions males de calcuLAlar.
SImQui em sabria DO#m7contestar
REsus2com és un dia MIjust a punt d'acabar?

I un FA#màngel desplega ses MIales
i REsus2deixa el cel ple de claLAror
i un SImpern de satèl·lit traDO#m7vessa paisatges
i REsus2capses de retolaMIdors,
ses FA#mflors se despinten des MIarbres
i es REsus2ules les perden del LAtot,
ses SImalbes vesteixen sa DO#m7pura matèria
des REsus2gremi de sa construcMIció.

REsus2Un cigarro, un tallat
DO#m7no són temes de FA#m7gran densiMItat.
REsus2Giren es ventilaLAdors.
REsus2Una foto, manantials.
DO#m7Augmentam es niFA#m7vell d'expulMIsions.
REsus2Beus aigua des meus griLAfons.

SImAlpinistes-DO#m7samurais,
FA#m7coses més rares mos han de LApassar.
SImQui em sabria DO#m7contestar
REsus2com és un dia MIjust a punt d'acabar?

I un FA#màngel desplega ses MIales
i REsus2deixa el cel ple de claLAror
i un SImpern de satèl·lit traDO#m7vessa paisatges
i REsus2capses de retolaMIdors,
ses FA#mflors se despinten des MIarbres
i es REsus2ules les perden del LAtot,
ses SImalbes vesteixen sa DO#m7pura matèria
des REsus2gremi de sa construcMIció
i un FA#màngel desplega ses MIales
i REsus2deixa el cel ple de claLAror
i un SImpern de satèl·lit traDO#m7vessa paisatges
i REsus2capses de retolaMIdors.

REsus2 DO#m7 FA#m7 MI

REsus2Un principi d'estació
DO#m7de cabines per FA#m7telefoMInar.
REsus2Xerrava amb es contesLAtador.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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