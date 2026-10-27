RE SOL RE x2
RESi t'arriba el matí,
SOLpenses: ja ha passat un REdia.
RESi t'arriba el matí,
SOLpenses: ja ha passat un REdia.
REHan passat dies i anys,
LA7i sempre és el mateix REdia.
REHan passat dies i anys,
LA7i sempre és el mateix REdia.
RE SOL RE x2
REDia de morts i de dol,
SOLdia que mai no es volREdria.
REDia de morts i de dol,
SOLdia que mai no es volREdria.
REPer això ningú no el vol,
LA7encara que encaREra sia.
REPer això ningú no el vol,
LA7encara que encaREra sia.
RE SOL RE x2
RETemps de plor i patiments.
SOLTemps tan llarg que hi ha qui REes cansa.
RETemps de plor i patiments.
SOLTemps tan llarg que hi ha qui REes cansa.
RETemps batejat amb vermells,
de LA7sang, de sol i d'espeRErança.
RETemps batejat amb vermells,
de LA7sang, de sol i d'espeRErança.
RE SOL RE x2
RESaps que tens la veritat
perquè SOLviure així és menREtida.
RESaps que tens la veritat
perquè SOLviure així és menREtida.
RETens forces per a esperar,
perLA7què és més forta la REvida.
RETens forces per a esperar,
perLA7què és més forta la REvida.
RE SOL RE x2
REArribarà el matí
que el SOLplor serà d'aleREgria.
REArribarà el matí
que el SOLplor serà d'aleREgria.
RENomés per aquest fruit
jo la LA7vida donaREria.
RENomés per aquest fruit
jo la LA7vida donaREria.
RE SOL RE x2
REArribarà el matí
que el SOLplor serà d'aleREgria.
REArribarà el matí
que el SOLplor serà d'aleREgria.
RENomés per aquest fruit
jo la LA7vida donaREria.
RENomés per aquest fruit
jo la LA7vida donaREria.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.