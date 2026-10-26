LA RE MI LAm FA#m
LAAls matins, a ciutat, quan l'aigua es FA#mqueixa
REals milions d'aixetes LAde les cases,
FA#mva rebotant la son entre parets
REi va esmicolant-se, va esmiMIcolant-se.
LAmMentre els ulls mig tancats no veuen MIres,
LAms'enrotllen i criden les MIpersianes.
REQuan encara és fosc a les finestres,
MIés l'hora en què el gran buit ens omple el cap.
LASoroll somort de cotxes i autoFA#mbusos
REi alguna veu que sorLAgeix rogallosa
FA#marriben lentament a les orelles:
REel so ajuda la llum a fer-MIse dia.
LAmAl metro el baf o la pudor soMImien,
LAmi a poc a poc s'entelen tots MIels cossos,
REes veuen moltes cares de filòsofs
MIcristall endins del cansament dels homes.
LACada moment es viu amb la reFA#mnúncia
REd'altres moments que no LAvindran mai més.
FA#mHo has sabut sempre i ara també ho sents:
REgroc és el temps de totes MIles nostàlgies.
LAAls matins, a ciutat, quan l'aigua es FA#mqueixa,
REés l'hora en què el gran buit ens omple LAel cap.
FA#mEl so ajuda la llum a fer-se dia
REcristall endins del cansament dels MIhomes.
LAAls matins, a ciutat, quan l'aigua es FA#mqueixa
REals milions d'aixetes LAde les cases,
FA#mva rebotant la son entre parets
REi va esmicolant-se, va esmiMIcolant-se.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.