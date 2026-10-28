RELes coses que LAno diré mai SImno em fan cap por, SImno em fan cap mal. RETothom diu que vol LAser estimat, però no SImtothom sap estimar. REMiro de lluny les LAteves flors, les del SImvestit, que duus de nit, REi fumes molt LAi jo em SImfaig petit.
REQue els dos voLAlem ser SImestimats REsense saber LAquè és SImestimar, sense saber què és REestimar. És la LAvictòria de SIml'engany REde ser feLAliç però SImfent-se mal, de ser feliç però fent-REse mal.
REQue els dos voLAlem ser SImestimats REsense saber LAquè és SImestimar, sense saber què és REestimar. És la LAvictòria de SIml'engany REde ser feLAliç però SImfent-se mal, de ser feliç però fent-REse mal.