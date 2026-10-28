Als nostres amants (Acords)

Les coses que no diré mai

Acords Acords
Socunbohemio
socunbohemio les coses que no et dire mai
socunbohemio les coses que no et dire mai
RELes coses que LAno diré mai
SImno em fan cap por,
SImno em fan cap mal.
RETothom diu que vol LAser estimat,
però no SImtothom sap estimar.
REMiro de lluny les LAteves flors,
les del SImvestit, que duus de nit,
REi fumes molt LAi jo em SImfaig petit.

REQue els dos voLAlem ser SImestimats
REsense saber LAquè és SImestimar,
sense saber què és REestimar.
És la LAvictòria de SIml'engany
REde ser feLAliç però SImfent-se mal,
de ser feliç però fent-REse mal.

REQue els dos voLAlem ser SImestimats
REsense saber LAquè és SImestimar,
sense saber què és REestimar.
És la LAvictòria de SIml'engany
REde ser feLAliç però SImfent-se mal,
de ser feliç però fent-REse mal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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