RE Les coses que LA no diré mai

SIm no em fan cap por,

SIm no em fan cap mal.

RE Tothom diu que vol LA ser estimat,

però no SIm tothom sap estimar.

RE Miro de lluny les LA teves flors,

les del SIm vestit, que duus de nit,

RE i fumes molt LA i jo em SIm faig petit.



RE Que els dos vo LA lem ser SIm estimats

RE sense saber LA què és SIm estimar,

sense saber què és RE estimar.

És la LA victòria de SIm l'engany

RE de ser fe LA liç però SIm fent-se mal,

de ser feliç però fent- RE se mal.



RE Que els dos vo LA lem ser SIm estimats

RE sense saber LA què és SIm estimar,

sense saber què és RE estimar.

És la LA victòria de SIm l'engany

RE de ser fe LA liç però SIm fent-se mal,

de ser feliç però fent- RE se mal.