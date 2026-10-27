Als nous amos (Acords)

De deu, de vint, de cents d'anys

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor qualsevol dia impensat us tornare a emprenyar
ovidi montllor qualsevol dia impensat us tornare a emprenyar

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: SOL FA#m SOL FA#m

SOLDe deu, de vint, de cents d'anys,
ens ve la hisFA#mtòria. SOLI no arriba
el moment de tastar la FA#mglòria.
LALa glòria del després
no m'és proMI7blema. LAAra per ara,
què? Res! Passar MI7peLAna.

SOLI no en volem passar,
me cague en FA#mdena! ProSOLmeses i discurs,
pa d'anys FA#mi anys.
LANo donen solucions.
SOLÉs comprovat. Paciència en el progrés.
Res! FA#mReaSOLlitats!

SOLNo som pas de cartó,
ni fills de FA#mDéu. Som perSOLsones, entesos?
Que queFA#mde clar!
LAComprenc el vostre oblit.
SOLFeu la viu-viu. Sol esperem la resposta.
Doncs FA#msiSOLgueu breus!

SOLComençaré a escoltar-vos
quan de veFA#mritat no SOLtinga l'home
reixa ni caFA#mritat.
LAAra per ara, cante.
SOLI cantaré. I tant com m'enamore,
em FA#mcaSOLsaré!

LAComençaré a escoltar-vos LA7quan de veriREtat
LA7no tinga l'home REreixa MI7ni cariLAtat.
LAComençaré a escoltar-vos LA7quan de veriREtat
LA7no tinga l'home REreixa MI7ni cariLAtat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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