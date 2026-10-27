La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
SOL FA#m SOL FA#m SOLDe deu, de vint, de cents d'anys,
ens ve la his
FA#mtòria. SOLI no arriba
el moment de tastar la
FA#mglòria. LALa glòria del després
no m'és pro
MI7blema. LAAra per ara,
què? Res! Passar
MI7pe LAna. SOLI no en volem passar,
me cague en
FA#mdena! Pro SOLmeses i discurs,
pa d'anys
FA#mi anys. LANo donen solucions. SOLÉs comprovat. Paciència en el progrés.
Res!
FA#mRea SOLlitats! SOLNo som pas de cartó,
ni fills de
FA#mDéu. Som per SOLsones, entesos?
Que que
FA#mde clar! LAComprenc el vostre oblit. SOLFeu la viu-viu. Sol esperem la resposta.
Doncs
FA#msi SOLgueu breus! SOLComençaré a escoltar-vos
quan de ve
FA#mritat no SOLtinga l'home
reixa ni ca
FA#mritat. LAAra per ara, cante. SOLI cantaré. I tant com m'enamore,
em
FA#mca SOLsaré! LAComençaré a escoltar-vos LA7quan de veri REtat LA7no tinga l'home REreixa MI7ni cari LAtat. LAComençaré a escoltar-vos LA7quan de veri REtat LA7no tinga l'home REreixa MI7ni cari LAtat.
ens ve la his
el moment de tastar la
no m'és pro
què? Res! Passar
me cague en
pa d'anys
Res!
ni fills de
Que que
Doncs
quan de ve
reixa ni ca
em