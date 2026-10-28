Als núvols (Acords)

Als núvols, jo hi faig el salt mortal, la tombarella i el pardal

Acords Acords
Marc Parrot
Acords i lletres de "Mentider", de Marc Parrot
Acords i lletres de "Mentider", de Marc Parrot
SOLm SOLmmaj7 SOLm7 SOLmmaj7

Als SOLmnúvols, jo hi faig el SOLmmaj7salt mortal, la tomSOLm7barella i el SOLmmaj7pardal.
Als DOmnúvols, tot és REblanc i jo hi faig d'angelet i d'esquiRE/REmal. RE/DO RE/SI♭ RE/LA
Als SOLmnúvols, soc un inSOLmmaj7filtrat que ha enSOLm7trat en el regne dels cels SOLmmaj7sense haver estat jutjat.
Als DOmnúvols, com un arbre arrenREcat, no hi faig cap fruit ni tinc arrels, però tampoc no hi faig cap mal.

Als DOmnúvols, amb el temps i una FAcanya, puc SI♭esperar que es moguin les munMI♭tanyes,
soDOmmiant truites i mirant les musaFAranyes mentre a SI♭baix cau pedregaRE7da.

Als SOLmnúvols, no se m'hi ha SOLmmaj7perdut res, però com que SOLm7res no he de trobar, tamSOLmmaj7poc no em cal buscar.
Als DOmnúvols, sense res per REpensar, al meu cervell espès no queda res per cavil·RE/RE→RE/DO→RE/SI♭→RE/LAlar.
Els SOLmnúvols no són pols ni SOLmmaj7són fum, són SOLm7camps de cotó fluix on el SOLmmaj7record va a oblidar
que DOmals núvols no m'he de guanyar el REpa: en qualsevol moment pot començar a ploure manà.

Als DOmnúvols, amb el temps i una FAcanya, puc SI♭esperar que es moguin les munMI♭tanyes,
soDOmmiant truites i mirant les musaFAranyes mentre a SI♭baix cau pedregaRE7da.

SOLm SOLmmaj7 SOLm7 SOLmmaj7
SOLm RE RE/RE RE/DO RE/SI♭ RE/LA

Però el vent ha anat buSOLmfant
i els núvols escamSOLmpant.
M'ho ha dit el Sol canSOLmtant:
dels núvols no es baixa, dels núvols es SOLmcau.

Als DOmnúvols, amb el temps i una FAcanya, puc SI♭esperar que es moguin les munMI♭tanyes,
soDOmmiant truites i mirant les musaFAranyes mentre a SI♭baix cau pedregaRE7da.

Als DOmnúvols, amb el temps i una FAcanya, puc SI♭esperar que es moguin les munMI♭tanyes,
soDOmmiant truites i mirant les musaFAranyes mentre a SI♭baix cau pedregaRE7da.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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