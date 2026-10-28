Als SOLmnúvols, jo hi faig el SOLmmaj7salt mortal, la tomSOLm7barella i el SOLmmaj7pardal. Als DOmnúvols, tot és REblanc i jo hi faig d'angelet i d'esquiRE/REmal. RE/DORE/SI♭RE/LA Als SOLmnúvols, soc un inSOLmmaj7filtrat que ha enSOLm7trat en el regne dels cels SOLmmaj7sense haver estat jutjat. Als DOmnúvols, com un arbre arrenREcat, no hi faig cap fruit ni tinc arrels, però tampoc no hi faig cap mal.
Als DOmnúvols, amb el temps i una FAcanya, puc SI♭esperar que es moguin les munMI♭tanyes, soDOmmiant truites i mirant les musaFAranyes mentre a SI♭baix cau pedregaRE7da.
Als SOLmnúvols, no se m'hi ha SOLmmaj7perdut res, però com que SOLm7res no he de trobar, tamSOLmmaj7poc no em cal buscar. Als DOmnúvols, sense res per REpensar, al meu cervell espès no queda res per cavil·RE/RE→RE/DO→RE/SI♭→RE/LAlar. Els SOLmnúvols no són pols ni SOLmmaj7són fum, són SOLm7camps de cotó fluix on el SOLmmaj7record va a oblidar que DOmals núvols no m'he de guanyar el REpa: en qualsevol moment pot començar a ploure manà.
Als DOmnúvols, amb el temps i una FAcanya, puc SI♭esperar que es moguin les munMI♭tanyes, soDOmmiant truites i mirant les musaFAranyes mentre a SI♭baix cau pedregaRE7da.