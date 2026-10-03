DONit, una ciutat, REm7fluors i neons, DOes carrers banyats, REmtaxis, peatons, DO7un petit comerç, REmcromos orientals, DO7s'aigua des niguls SOLpes clavegueram.
DO7Llums intermitents REmpinten s'embigat. DO7Per devora es llit ho REmtens tot tirat. DO7Has obert un ull, REmveus que encara hi som. DOTe mir un minut, SOLpens un poc en tot.
Tu i DO7jo som dos aREmmants perfecDOtes per aliREm7enes circumsSOL7tàncies sepaDO7rats. És sa LAmvida que sempre vol anar MIm7recte i és el FAmón que SOLse'ls està espeDOnyant. SOL7
DO7Un estel brillant REm7dins un blau marí DOés molt a prop compaREmrat amb s'infinit. DONecesser de plàstic, REm7galletó estantís. DOPenses que hi ha un màxim SOLde posar-se trist?
Tu i DOjo som dos aREmmants perMImfectes per aliREm7enes circumsSOL7tàncies separats. DO És sa LAmvida que pot ser molt doMImlenta i és el FAmón que SOLno està ben penDOsat. SOL Tu i DOjo som dos aREmmants perDO7fectes per aliREmenes circumsSOL7tàncies sepaDO7rats. És sa LAmvida que és una puta MImmerda i és el FAmón que SOLse'ls està acaDObant. SOL
Tu i DOjo som dos aREmmants perDOfectes. REm7Fluors i neons, DOes carrers banyats, REmtaxis, peatons, DOun petit comerç, REm7cromos orientals, DOs'aigua des niguls SOLpes clavegueram. DO
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