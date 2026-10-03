Amants perfectes (Acords)

És sa vida que sempre vol anar recte

Acords Acords
Antònia Font
DO REm DO REm

DONit, una ciutat, REm7fluors i neons,
DOes carrers banyats, REmtaxis, peatons,
DO7un petit comerç, REmcromos orientals,
DO7s'aigua des niguls SOLpes clavegueram.

DO7Llums intermitents REmpinten s'embigat.
DO7Per devora es llit ho REmtens tot tirat.
DO7Has obert un ull, REmveus que encara hi som.
DOTe mir un minut, SOLpens un poc en tot.

Tu i DO7jo som dos aREmmants perfecDOtes
per aliREm7enes circumsSOL7tàncies sepaDO7rats.
És sa LAmvida que sempre vol anar MIm7recte
i és el FAmón que SOLse'ls està espeDOnyant. SOL7

DO7Un estel brillant REm7dins un blau marí
DOés molt a prop compaREmrat amb s'infinit.
DONecesser de plàstic, REm7galletó estantís.
DOPenses que hi ha un màxim SOLde posar-se trist?

Tu i DOjo som dos aREmmants perMImfectes
per aliREm7enes circumsSOL7tàncies separats. DO
És sa LAmvida que pot ser molt doMImlenta
i és el FAmón que SOLno està ben penDOsat. SOL
Tu i DOjo som dos aREmmants perDO7fectes
per aliREmenes circumsSOL7tàncies sepaDO7rats.
És sa LAmvida que és una puta MImmerda
i és el FAmón que SOLse'ls està acaDObant. SOL

Tu i DOjo som dos aREmmants perDOfectes.
REm7Fluors i neons,
DOes carrers banyats, REmtaxis, peatons,
DOun petit comerç, REm7cromos orientals,
DOs'aigua des niguls SOLpes clavegueram. DO

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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