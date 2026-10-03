Amazones a sa lluna (Acords)

Fan ingràvides postures

Acords Acords
Antònia Font
SOLmaj7 DOmaj7
SOLmaj7 DOmaj7

SOLmaj7Quan va despertar, diDOmaj7nosaures.
SOLmaj7Si va somniar, meDOmaj7ravelles.
SOLmaj7Quan va sortir es sol, se DOmaj7desfeia.
SOLmaj7No se'n vol anar, menja DOmaj7dàtils.

REAmazones a sa DOlluSOLna
REfan ingràvides posDOtures.

SOLmaj7 DOmaj7

SOLmaj7Quan va despertar, dinoDOmaj7saures.
SOLmaj7Si va somniar, no era DOmaj7fàctic.

REAmazones a sa DOlluna SOL
REfan sudokus i cosDOtura. SOL
REAmazones amb piDOjama, SOL
REMarlon Brandos ni piDOrates. SOL
REAmazones seleDOnites. SOL
REEs collars de flors són DOgrisos. SOL
REAmazones a sa DOlluna SOL
REfan ingràvides DOpostuSOLres. DOmaj7

SOLmaj7Quan va despertar, diDOmaj7nosaures.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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