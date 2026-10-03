SOLmaj7Quan va despertar, diDOmaj7nosaures. SOLmaj7Si va somniar, meDOmaj7ravelles. SOLmaj7Quan va sortir es sol, se DOmaj7desfeia. SOLmaj7No se'n vol anar, menja DOmaj7dàtils.
REAmazones a sa DOlluSOLna REfan ingràvides posDOtures.
SOLmaj7DOmaj7
SOLmaj7Quan va despertar, dinoDOmaj7saures. SOLmaj7Si va somniar, no era DOmaj7fàctic.
REAmazones a sa DOlluna SOL REfan sudokus i cosDOtura. SOL REAmazones amb piDOjama, SOL REMarlon Brandos ni piDOrates. SOL REAmazones seleDOnites. SOL REEs collars de flors són DOgrisos. SOL REAmazones a sa DOlluna SOL REfan ingràvides DOpostuSOLres. DOmaj7
SOLmaj7Quan va despertar, diDOmaj7nosaures.
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